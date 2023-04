Nur noch heute: Pokémon Purpur & Karmesin für Nintendo Switch für 29,99€ im Angebot

Pokémon Purpur und Karmesin gibt es bei Expert gerade extragünstig, allerdings nur noch für kurze Zeit.

Pokémon-Fans können gerade ein günstiges Schnäppchen abstauben, wenn sie nicht zu lange zögern: Bei Expert gibt es jetzt die exklusiven Switch-Hits Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin günstig im Angebot. Für die Open-World-Spiele zahlt ihr nur noch 29,99€ (UVP: 59,99€), was laut Vergleichsplattformen der bislang günstigste Preis ist. Das Angebot ist allerdings nur noch heute gültig. Hier findet ihr es:

Zum Verkaufspreis kommen leider noch recht hohe Versandkosten von 6,99€ dazu. Selbst wenn man diese einrechnet, handelt es sich aber noch immer um das bislang günstigste Angebot für Pokémon Purpur und Karmesin. Außerdem könnt ihr die Versandkosten vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.

Was bieten Pokémon Purpur und Karmesin?

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Technisch nicht perfekt: Bei ihrem Erscheinen im November mussten Pokémon Purpur und Karmesin eine Menge Kritik wegen des unfertigen technischen Zustandes einstecken. Vieles, aber nicht alles wurde mittlerweile durch Patches verbessert. Auf ein paar Ruckler und gelegentliche Pop-Ups solltet ihr euch beispielsweise weiterhin einstellen.

Das erste Open-World-Pokémon: Dafür bekommt ihr allerdings auch das erste Pokémon-Spiel, das euch eine riesige Open World erforschen lässt. Das macht vor allem deshalb eine Menge Spaß macht, weil diese Welt natürlich prall gefüllt ist mit kreativ gestalteten Pokémon. Darunter befinden sich auch viele neue Taschenmonster, deren niedliches Design sehr gelungen ist. In unserem GamePro-Test haben wir beispielsweise vor allem das knuddelige Schweinchen Ferkuli ins Herz geschlossen.

Klassisches Gameplay & neuer Koop: Spielerisch bietet die neunte Generation der Pokémon-Reihe neben der klassischen Sammelleidenschaft auch die bekannten taktischen Rundenkämpfe mit Schere-Stein-Paper-Prinzip, was wie in den Vorgänger bestens funktioniert. Ihr könnt die Pokémon diesmal aber auch in automatischen Kämpfen antreten lassen, um Zeit beim Aufleveln zu sparen. Außerdem könnt ihr die Welt nun gemeinsam im Koop erforschen. Daneben gibt es selbstverständlich auch noch kompetitive Multiplayer-Kämpfe.