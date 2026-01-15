Switch 2-Spiele im Amazon-Sale: Die 10 besten Angebote der Woche!

Bei Amazon gibt's gerade Switch 2-Spiele günstiger. Wir haben euch die Highlights herausgesucht.

Bei Amazon kann man gerade eine ganze Reihe günstiger Switch 2-Spiele finden – allerdings nur, wenn man sich ein wenig durchs Sortiment wühlt, denn eine vollständige Übersichtsseite für die Angebote (oder auch nur für Switch 2-Spiele im Allgemeinen) gibt es nicht. Genau das haben wir getan und euch unten 10 Top-Angebote herausgesucht. Wer sich das Leben lieber schwer machen und selbst nach den besten Deals suchen möchte, kann diesem Link folgen:

Switch 2-Spiele im Amazon-Angebot: Da sind die 10 Top-Deals!

Hier nun also unsere Liste mit 10 Highlights, bei der wir uns übrigens ausschließlich auf Switch 2 Editions sowie exklusive Switch 2-Spiele konzentriert und keine Spiele für die alte Switch beachtet haben. Unsere Rabattangaben beziehen sich dabei zur besseren Vergleichbarkeit stets auf den Standard-Preis der digitalen Version im Nintendo eShop, auch wenn Amazon teilweise andere Vergleichspreise angibt:

Beachtet dabei bitte, dass Amazon keine Angaben zur Dauer der Angebote macht und sich die Preise somit jederzeit ändern können.

Wir empfehlen euch übrigens, nicht nur den großen Namen wie Metroid und Sonic Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch einen Blick auf die weniger bekannten Third-Party-Titel zu werfen. Gerade No Sleep for Kaname Date ist nämlich eine echte Kaufempfehlung, nicht nur, weil es einen stattlichen Rabatt bietet, sondern auch, weil das abgedrehte Detektiv-Abenteuer, das euch auf einem UFO an einem Escape Game teilnehmen lässt, mit einer Vielzahl bizarrer Einfälle unterhält.

Für alle Fans von Spielen wie Stardew Valley oder auch Animal Crossing können wir zudem Story of Seasons: Grand Bazaar empfehlen, denn die Farming- und Lebenssimulation ist einer der besten Teile der früher als Harvest Moon bekannten Reihe, den wir seit vielen Jahren gespielt haben. Wenn ihr euch für wenig Geld in ein episches Fantasy-Rollenspiel stürzen wollt, solltet ihr zudem der Neuauflage des Klassikers Bravely Default eine Chance geben.