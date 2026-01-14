Ihr dachtet ihr kennt schon alles in Stardew Valley? Dieser inoffizielle Guide hat mir das Gegenteil bewiesen!

Erlebt das wundervolle Farm-Spiel noch intensiver und holt euch hier die besten Tipps und Tricks!

Nachdem mein Freund absolut verliebt in dieses Game ist, hat es mich direkt wieder gepackt, selbst endlich mal wieder eine neue Farm zu starten. Auf der Nintendo Switch ist das vor allem richtig schön cozy, da man den kleinen Bauernhof überall mithinnehmen kann. Und trotz des Faktes, dass ich schon seit Jahren Stardew Valley spiele – und auch schon den x-ten Spielstand gestartet habe – bin ich längst noch kein Profi in dem Spiel. Auch wenn ich das lange dachte!

Aber dieser inoffizielle Guide rund um Stardew Valley hat mich eines Besseren belehrt und ich kann ihn jedem Fan nur wärmstens ans Herz legen!

Ein kleines Büchlein, das für mich das Spielerlebnis revolutioniert hat!

Jeder und ich meine wirklich jeder Stardew Valley Spieler kennt das: Man will einen bestimmten Dorfbewohner romancen aber das bedeutet vor allem eins: Geschenke! Und natürlich nicht nur irgendwelche Geschenke, sondern jeder NPC hat ganz individuelle Vorlieben, und je besser der Gegenstand den Geschmack eures Lovers trifft, desto schneller steigt ihr in deren Sympathie nach oben!

Und das kann bei so vielen Leuten und so vielen verschiedenen Gerichten, Erzen und vielem mehr schon schnell mal unübersichtlich werden. Aber keine Sorge, dafür gibt es ja den Guide! Hier findet ihr detailliert ausgearbeitete Tabellen und Tipps, wie ihr am schnellsten Freundschaften schließt oder mit jemandem am effektivsten flirtet.

Ihr erfahrt wirklich alles über die verschiedenen Bewohner der Stadt und auch von ihren Vorlieben!

Darüber hinaus könnt ihr sogar nachlesen, zu welchen Tageszeiten und an welchen Orten ihr die jeweiligen Charaktere antreffen könnt. So ist Sebastian zum Beispiel abends oftmals noch draußen anzutreffen, während man Shane um die Uhrzeit auch gern mal in der örtlichen Kneipe auffindet!

Der beste Weg zu eurer perfekten Farm!

Doch mal abgesehen von Freundschaften und Love-Interests, erfahrt ihr auch alles rund um euren Hof. Angefangen dabei, wie ihr den Anbau von Pflanzen optimiert, am besten in der Mine überlebt oder auch einfach nur wie man die besten Gerichte kocht!

Egal ob Gemüsepflanzen oder einfach die besten Anbauzeiten, ihr findet wirklich alles dazu im Guide!

Und wenn ihr euch jetzt denkt: "Ach was, ich weiß das ja alles schon!" – das dachte ich mir früher auch! Doch Stardew Valley kann definitiv komplexer sein, als es im ersten Moment scheint und man kann SO VIEL machen!

Ihr besitzt gar kein Stardew Valley aber wollt damit anfangen?

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Auch das ist kein Problem, denn ihr könnt euch Stardew Valley beispielsweise ganz einfach für eure Nintendo Switch sichern! Ich selbst hab es sowohl auf meiner Handheld als auch auf Steam, aber sind wir mal ehrlich: Sich abends einfach mit der Switch auf die Couch hauen oder auch in der Bahn ein wenig auf dem eigenen Bauernhof zu arbeiten, ist einfach viel gemütlicher und fängt meiner Meinung nach den Cozy-Vibe viel besser ein.

Euren zuckersüßen Bauernhof auch analog?

Ja, richtig gehört! Denn StardewValley hat sogar eine wunderschöne Brettspiel-Version (leider nur auf Englisch)! Hier arbeitet ihr kooperativ mit euren Mitspielern zusammen, um das Tal vor der Joja Corporation zu retten! Ähnlich wie im Videospiel dreht sich also alles ums Farmen, Fischen, Ressourcensammeln und alles andere, was man in Stardew eben so macht, um das Gemeinschaftszentrum wieder aufzubauen!

Die niedlichen Illustrationen sind natürlich dem Stil des Videospiels nachempfunden!

Auch hier könnt ihr Tiere aufziehen und die Mine erkunden, während die niedlich designten Spielplättchen einen wieder in die Welt von Stardew zurückversetzen!