"Ich liebe das Design, aber es ist super weird" - Fan entwirft makabres Rattfratz und wir werden es definitiv niemals bekommen

Was wäre, wenn Rattfratz überfahren wird? Ein Fan macht aus der makabren Frage ein cooles Design.

Es ist kein Zufall, dass viele Pokémon an reale Tiere erinnern. Die Schöpfer*innen der Taschenmonster lassen sich regelmäßig von unserer Welt inspirieren, weswegen wir elektrische Geräte (Rotom), Fahrzeuge (Koraidon und Miraidon) und eben die unterschiedlichsten Tiere im Spiel vorfinden können.

Ein Fan hat nun ein eigenes Design mit der Community geteilt, das die regionale Form eines Pokémons darstellen soll und dabei an die harte Realität erinnert.

Fan zeichnet überfahrenes Rattfratz mit Entwicklung

Es gehört leider zur Realität, dass sowohl kleinere als auch größere Tiere regelmäßig angefahren und sogar überfahren werden. Das hat sich Redditor und Künstler*in Matratzfratz zur Vorlage gemacht gemacht, um ein richtig cooles, wenn auch ziemlich makabres Pokémon-Design zu entwerfen:

Was ist auf dem Bild zu sehen? Künstler*in Matratzfratz hat sich eine regionale Form von Rattfratz überlegt, in der es sich von einer überfahrenen Geist-Normal-Ratte zu einem Geist-Normal-Rattikarl entwickelt. Damit sich das platt gefahrene Rattfratz entwickeln könne, müsse es für drei Kämpfe nicht wiederbelebt werden.

Künstler*in Matratzfratz hat sich übrigens sogar einen deutschen Namen für die regionale Form überlegt: Plattfratz oder Rattmatsch.

Am unteren, linken Rand des Bildes hat sich Matratzfratz ein Zitat für Teenager Julian aus der Johto-Region überlegt, der passenderweise immer mit einem Rattfratz rumrennt. Übersetzt legt der oder die Künstler*in Julian die folgenden Worte zum neuen Rattfratz in den Mund:

"Kennst du mein supercooles Rattfratz? Mein Rattfratz ist anders als normale Rattfratz. Es ist, als wäre mein Rattfratz… tot."

Das Design des überfahrenen Rattfratz sowie seine Vorstellung durch Teenager Julian mögen makaber klingen, finden aber sowohl bei uns als auch bei der Community durch die Kreativität und gelungene Umsetzung der Idee großen Anklang. Zwei Tage nach Veröffentlichung des Designs hatten über 27.000 Personen (Stand 22. November 2024) dem Beitrag bereits eine positive Bewertung gegeben.

0:42 The Outbound Ghost: Reborn setzt auf Pokémon-Features und Paper Mario-Look

Ideen der Community, die es wohl nie die Spiele schaffen

Während viele User ihr Lob zum Rattfratz-Design aussprechen, diskutieren andere Personen in den Kommentaren, wie realistisch es wäre, dass es dieses oder ein ähnliches Design in den Pokédex schaffen könnte.

Während es durchaus Pokémon mit düsteren Pokédexeinträgen gibt (wir erinnern an Driftlon, das Kinder entführt, oder an Mimigma, bei dessen Anblick Personen verstorben sind), besitzen die entsprechenden Taschenmonster dennoch niedliche, starke oder coole Designs, die nicht im Ansatz so makaber wie deren Hintergrundgeschichten sind.

Während das Rattfratz-Design unserer Meinung nach durchaus in die Welt von Pokémon passen würde, wird es ein platt gefahrenes Tier wahrscheinlich nicht in die offiziellen Spiele schaffen. Doch wer weiß? Für eine Überraschung dieser Art wären wir wie andere Betrachter*innen des Reddit-Threads zu haben.

Wie gefällt euch das regionale Rattfratz aka Plattfratz?