Pokémon: Der fieseste Rivale von Ash war nicht Gary, sondern dieser unangenehme Typ

Pokémon-Held Ash hat es mit vielen mehr oder weniger unangenehmen Zeitgenossen zu tun bekommen.

Wenn ihr Pokémon-Fans der ersten Stunde seid, erinnert ihr euch wahrscheinlich noch gut an Gary, den fiesen Rivalen von Ash. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Gary der erste richtige Rivale in der Anime-Serie war. Aber es gibt da noch einen anderen Gegenspieler von Ash, der sehr viel unangenehmer war: Paul.

Pokémon-Anime: Ashs schlimmster Rivale ist nicht Gary, sondern Paul

Was macht Paul so unangenehm? Er ist ein oller Fiesling mit kaltem Herz und schlechten Manieren. Ihm geht es einzig und allein darum, zu gewinnen. Dafür schreckt er auch nicht davor zurück, zu seinen eigenen, armen Pokémon gemein zu sein.

Er schreit die kleinen Taschenmonster beispielsweise an und die Pokémon werden direkt von Paul fallen gelassen, wenn sie sich in Kämpfen nicht wie erhofft schlagen. Wer nicht stark genug ist und das harte Training nicht schafft beziehungsweise den Ansprüchen des Trainers nicht genügt, fliegt aus dem Team.

In einem Tagteam-Kampf mit Ash schreit Paul beispielsweise auch sein Panflam an und schimpft es aus, weil es ihm zu "schwach" ist. Er greift es sogar selbst mit anderen Pokémon an, um seine Großbrand-Fähigkeit auszulösen, allerdings vergeblich. Als Paul Panflam schließlich aus dem Team schmeißt, übernimmt Ash das Pokémon – es wird zu einem seiner stärksten.

So sieht der olle Fiesling Paul in der Pokémon-Animeserie aus.

Ist Paul eine Min-Max-Satire? Möglicherweise soll Pauls Verhalten und vor allem die Angewohnheit, unbefriedigende Pokémon direkt zu entlassen, eine Anime-Anspielung auf Pokémon-Spieler*innen sein. Immerhin zeichnen sich vor allem diejenigen Fans der Spiele durch ähnliches Verhalten wie Paul aus, die auf absolutes Min-Maxing ausgerichtet zocken:

Bei diesen Pokémon-Fans liegt der Fokus einzig und allein darauf, möglichst leistungsfähige Pokémon mit den besten Werten und Kampfeigenschaften hochzuzüchten. Die Beziehung zu vielleicht mit der Zeit lieb gewonnenen Taschenmonstern steht hier klar im Hintergrund.

Immerhin mit Charakter-Entwicklung: Sowohl Gary als auch Paul haben sich im Lauf der Zeit gebessert. Die Wandlung hin zum Positiven fällt natürlich am meisten bei Leuten auf, die zuvor besonders bösartig und gemein waren. Dementsprechend dürfte Paul die wohl größte und umfassendste Charakter-Entwicklung des ganzen Franchises hingelegt haben.

Oder seht ihr das ganz anders: Welcher Rivale war der unangenehmste in der Pokémon-Serie?