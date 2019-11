Pokémon Rot, Blau und Gelb beginnt mit einer Ansprache von Professor Eich über die wundersame Welt der Pokémon. Und was so friedlich beginnt, hätte ursprünglich einmal in einem knallharten Kampf enden sollen. Habt ihr gewusst, dass Professor Eich von den Entwicklern quasi als Endboss angedacht war?

Was steckt hinter den Kampf gegen Prof. Eich?

Der verworfene Kampf gegen den Pokémon-Professor gehört zu den vielen Mythen und Geheimnissen aus der ersten Pokémon-Generation, ist aber in der breiten Trainer-Masse nicht so bekannt wie beispielsweise der MissingNo.-Glitch. Und genau deshalb dröseln wir das Mysterium (via Dr. Lava's Lost Pokémon) hier noch einmal für euch auf.

Eich sollte noch stärker als der Champ sein

Tatsächlich sind die Assets des Kampfes gegen Eich noch tief im Code der Pokémon-Spiele aus der allerersten Generation anzufinden. Dadurch können wir ein Blick auf das Team des Professors werfen.

Das Pokémon-Team von Professor Eich:

Glurak, Turtok oder Bisaflor (je nach gewähltem Starter) Level 69

Garados Level 70

Tauros Level 66

Kokowei Level 67

Arkani Level 68

Das Pokémon-Team von Blau zum Vergleich:

Tauboss Level 61

Simsala Level 59

Rizeros Level 61

Kokowei Level 61

Garados Level 63

Glurak Level 65

Ihr seht: Professor Eich wäre sogar ein noch stärkerer Gegner gewesen als sein Enkel, der amtierende Poké-Champion Blau.

Wie kämpft man gegen Professor Eich?

Letztendlich hat es der Kampf gegen Eich aber eben nicht ins finale Spiel geschafft. Mithilfe von Glitches können wir allerdings tatsächlich gegen ihn antreten.

Unter anderem könnt ihr dazu den Mew-Glitch anwenden. Wie dieser funktioniert und warum er überhaupt funktioniert, erklären wir euch in einem eigenen Special.

