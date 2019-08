Wir wissen bereits jede Menge über die kommenden neuen Pokémon-Editionen Schwert und Schild. Etliche neue Features sowie eine Handvoll Taschenmonster der 8. Generation sind bereits bekannt. Dennoch hat Nintendo noch weitere Informationen für uns parat.

Wann gibt's neue Infos? Am Mittwoch, den 7. August 2019 um 15 Uhr deutscher Zeit, verraten uns die Macher Neuigkeiten aus der Welt der Galar-Region.

? Galar Research Update ?



Show of hands, Trainers: Who’s ready for more information on #PokemonSwordShield?



? August 7, 2019

? 6:00 a.m. PDT



???? pic.twitter.com/bqbbpiLyUK — Pokémon (@Pokemon) August 5, 2019

Was wollt ihr über Pokémon Schwert & Schild wissen?

Was genau uns dabei erwartet, lässt Nintendo (natürlich) offen. Deshalb wollen wir die Ankündigung zum Anlass nehmen, um euch zu fragen, was ihr am 7. August noch unbedingt über Pokémon Schwert & Schild wissen beziehungsweise was ihr jetzt noch sehen wollt.

Verratet es uns im Kommentarbereich!

So helft ihr uns außerdem dabei, uns einen Überblick darüber zu verschaffen, was die GamePro-Community bezüglich des kommenden Switch-RPGs am meisten interessiert.

Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 für Nintendo Switch. Alle bisherigen Infos zu Schwert & Schild findet ihr hier in unserer großen Übersicht.