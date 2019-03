Mit Pokémon Schwert & Schild hat Nintendo in der letzten Woche einen komplett neuen Hauptableger der Rollenspiel-Reihe von Game Freak angekündigt, der die 8. Pokémon-Generation einläutet und gegen Ende des Jahres exklusiv für Switch erscheinen soll.

Seit einigen Tagen können Fans die beiden Editionen auf Amazon vorbestellen - und die aktuellen Bestseller zeigen den klaren Favoriten der Fans.

Pokémon Schwert & Schild - Diese Edition ist am beliebtesten

Welche Edition hat mehr Vorbestellungen? Bei Amazons Bestsellern steht aktuell Pokémon Schwert auf dem 6. Platz und befindet sich damit deutlich vor dem Pendant Pokémon Schild, das gerade auf Platz 12 verweilt.

Schwert ist also deutlich beliebter, obwohl aktuell noch nicht einmal die Unterschiede zwischen den beiden Editionen bekannt sind. So wissen wir weder, welche (herkömmlichen) Pokémon exklusiv auf der jeweiligen Edition eingefangen werden können, noch welches legendäre Taschenmonster in den jeweiligen Editionen im Mittelpunkt steht.

Pokémon Schwert & Schild

Dieser Starter lässt jetzt schon Fan-Herzen höher schlagen

Der Mangel an Informationen scheint Vorbesteller aber nicht bei ihrer Entscheidung zu beeinflussen. Die richten sich dann eben nicht nach den Pokémon, sondern allein nach den Spieletiteln beziehungsweise der Symbolik dahinter. Angriff ist bei vielen eben die beste Verteidigung.

Übrigens nicht wundern: Auf Amazon wird der 31. Dezember 2019 als Release-Datum für Pokémon Schwert und Schild angegeben, dabei handelt es sich aber nur um einen Platzhalter. Das Spiel soll Ende 2019 erscheinen, hat aber noch keinen offiziellen Termin.

Pokémon Schwert & Schild - Screenshots - Trailer ansehen

Quelle: Amazon

Schwert oder Schild? Welche Edition würdet ihr euch holen und warum?