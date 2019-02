Pokémon Schwert & Schild - Alle lieben dieses Starter-Pokémon

Pokémon Schwert & Schild wurden enthüllt: Seit gestern wissen wir endlich mehr über das neue, umfangreiche Pokémon-RPG der Hauptreihe für Nintendo Switch. Insbesondere die drei neuen Startet-Pokémon Chimpep, Hopplo und Memmeon lassen Fan-Herzen höher schlagen.

Memmeon ist jetzt schon absoluter Fan-Liebling

Während Feuer-Starter Hopplo und Pflanzen-Pokémon Chimpep auch ihre Freunde finden, entwickelt sich um das Wasser-Starterpokémon Memmeon gerade ein kleiner, aber veritabler Hype.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Es ist wahnsinnig niedlich

Memmeon ist scheu und schüchtern

Es versteckt sich und nimmt Reißaus

Es ist einfach unglaublich niedlich

Memmeon weckt Mutter-Gefühle & Beschützer-Instinkt

Es ist wirklich sehr niedlich

Memmeon, das Wasserechsen-Pokémon, ist etwas ängstlich und greift lieber aus der Entfernung an. ? #PokemonSchwertSchild#PokemonDirect pic.twitter.com/8wu2yMRZXy — Nintendo DE (@NintendoDE) February 27, 2019

Pokémon Schwert und Schild

8. Generation offiziell mit Trailer enthüllt

Pokémon-Enthüllung sorgt für haufenweise Memmeon-Memes

Da Memmeon so süß ist, erobert er die Herzen der Fans natürlich im Sturm. Viele scheinen sich in der schüchternen und ängstlichen Art wieder zu erkennen, andere wollen ihren Beschützer-Instinkt ausleben.

Ich hab mich ja mal direkt in Memmeon verliebt ?

Den will man am liebsten einfach nur knuddeln ??#PokemonSchwertSchild — ??Exe?? (@Extenschens) February 27, 2019

Thoughts on Sobble:

Want to protect it ?

Want to see it grow up healthy ?

Love it to bits ?

Shy introvert & precious cutie ? pic.twitter.com/8qZeoenyYa — BYOC | ShuC (@ShuCTheYoung) February 27, 2019

MEMMEON ICH LIEBE DICH — Markitorius #SobbleSquad (@Markitorius) February 27, 2019

Pokémon Schwert & Schild

6 Fakten zum Spiel, die ihr jetzt wissen müsst

sobble is scared and sad and so am i therefore we will be best friends — Reb ?? (@serinide) February 27, 2019

Memmeon: ist sehr schüchtern und versteckt sich im Wasser. THAT'S ME. Ich nehme wohl echt das Wasserpokémon, aber allgemein sehen alle 3 kinda boring aus. :/ #PokemonDirect — ?? [Spoilers] POST KH3 DEPRESSION ?? (@zeitgedanke) February 27, 2019

Wieso auch immer sie Memmeon in ihr Herz schließen: Die Fans lassen ihren Gefühlen freien Lauf. Außerdem stecken die Meme-Qualitäten des Wasser-Pokémons ja gewissermaßen schon im Namen.

Meme on bzw. Memmeon gegen Artikel 13 xd — Nils (@Nils06735686) February 27, 2019

Y’all can have Scorbunny but don’t pick on my son #TeamSobble pic.twitter.com/82AO4tqH0p — Jessica ? (@princess_snivy) February 27, 2019

Neues Pokemon Sobble (Memmeon im Deutschen) gesehen und musste sofort daran denken

Das kann doch nicht nur ich sehen oder???

Mundwinkel und Gestik sind schon sehr ähnlich#Starter #PokemonSwordShield #PokemonDirect #PokemonDay #PokemonSchwertSchild #Pokemon #Merkel pic.twitter.com/EsUB2mqotj — Strohhut Dave (@StrohhutDave) February 27, 2019

Der englischsprachige Memmeon-Name Sobble dürfte nicht von ungefähr an das Wort für Heulen erinnern:

So this is how Sobble works, right? pic.twitter.com/Ke3Ft7fJAH — Shenaniganza (@dbMisadventure) February 27, 2019

Welches Starter-Pokémon der 8. Generation ist euer Favorit? Wie findet ihr den Trailer zu Pokémon Schwert und Schild?