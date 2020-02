Pokémon Schwert & Schild: So übertragt ihr Mewtu ins Spiel

Mewtu zählt zu den mächtigsten Pokémon von allen, fehlte aber bisher im Nintendo Switch-Spiel Pokémon Schwert und Schild. Die Pokémon Home-App ändert das und lässt euich das legendäre Taschenmonster endlich auch ins Spiel holen. Wir erklären, wie das funktioniert.

Pokémon Home lässt euch Mewtu zu Schwert & Schild übertragen

Was brauche ich dafür? Wenn ihr Mewtu in Pokémon Schwert und Schild gegen andere Pokémon antreten lassen wollt, benötigt ihr zuallererst natürlich eine Nintendo Switch und das Spiel an sich.

Außerdem müsst ihr (oder jemand, der mit euch tauscht) selbstverständlich auch Mewtu in irgendeiner Form in anderen Spielen bereits gefangen haben. Last, but not least benötigt ihr die Pokémon Home-App für die Nintendo Switch.

Was ist Pokémon Home überhaupt? Pokémon Home ist eine App, die zu genau diesem Zweck existiert. Sie lässt euch eure Pokémon aus den verschiedenen Editionen und aus der Pokémon Bank ins neuere Pokémon Schwert und Schild übertragen.

Ihr habt diese Optionen:

Mewtu aus Pokémon Let's Go übertragen

Mewtu aus einem älteren Spiel transferieren

Mit jemandem tauschen, der das gemacht hat

Mewtu aus Pokémon GO übertragen (bald)

Mewtu aus Pokémon GO übertragen

In Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu ist Mewtu der Endgegner. Habt ihr ihn besiegt und in einen PokéBall verfrachtet, könnt ihr ihn die Pokémon Home-App übertragen. Habt ihr das Spiel als Karte, muss die im Slot der Switch stecken.

Aus der Pokémon Home-App könnt ihr Mewtu dann genau so einfach zu eurem PokéDex in Pokémon Schwert und Schild übertragen. Habt ihr die digitalen Versionen, sollte Pokémon Home problemlos drauf zugreifen können.

Aber Vorsicht! Es handelt sich dabei um eine Einbahnstraße: Wenn ihr Mewtu aus Let's Go heraus nehmt, gibt es keine Möglichkeit, das Pokémon wieer zurück zu übertragen.

Mewtu aus einem älteren Spiel transferieren

Egal, ob ihr Mewtu in der schwarzen Edition geschenkt bekommen oder in X gefangen habt: Wenn ihr das legendäre Pokémon in die Pokémon Bank übertragen könnt, gibt es auch die Möglichkeit, es von dort zu Pokémon Home zu transferieren.

Dafür braucht ihr einen 3Ds und natürlich Pokémon Bank sowie Pokémon Home. Pokémon Bank ist zwar aktuell für einen Monat kostenlos, aber für diese Übertragungs-Methode benötigt ihr auch die Premium-Version von Pokémon Home.

Habt ihr sämtliche Geräte, Apps und Premium-Pläne, müsst ihr nur noch den Anleitungen folgen, die euch Pokémon Bank auf dem 3DS und Pokémon Home auf der Switch anzeigen.

Mit jemandem tauschen, der das gemacht hat

Solltet ihr tatsächlich jemanden auftreiben können, der ein Mewtu-Pokémon übrig hat und mit euch tauschen will, könnt ihr euch glücklich schätzen. Findet ihr so jemanden, könnt ihr euch das Mewtu selbstverständlich auch einfach ertauschen. Wie Tausch in Schwert & Schild funktioniert, erklären wir euch hier.

