Wie ihr in Schwert & Schild Pokémon tauscht

Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr mit anderen Spielern in Pokémon Schwert & Schild lokal und online Taschenmonster tauscht.

Warum ist tauschen wichtig? Wie in den Vorgängern, erhaltet ihr bestimmte Pokémon in Schwert & Schild nur über die Tausch-Funktion. Zudem beherbergt jede Edition exklusive Pokémon. Es gibt also Monster, die ihr nur in Schwert und Monster, die ihr nur in Schild fangen könnt.

Wollt ihr euren Pokédex komplettieren, kommt ihr um den Tausch also nicht drumherum.

Brauche ich für den Tausch ein Nintendo Switch Online-Abo? Ihr benötigt für den lokalen Tausch keine Online-Mitgliedschaft, für den Tausch via Internet müsst ihr euch aber ein Abo kaufen.

Was ihr über die Tausch-Funktion ebenfalls wissen solltet:

Ein Pokémon, das ihr via Tausch erhaltet, verdient Extra-Erfahrungspunkte

Erhaltet ihr über den Tausch ein Pokémon mit einem Nicknamen, könnt ihr ihn nicht mehr ändern

Wenn ihr via Tausch ein Pokémon erhaltet, das gemessen an eurem Story-Fortschritt für euch noch zu stark ist, wird es im Kampf nur selten auf euch hören

So funktioniert der lokale Tausch

Um Pokémon zu tauschen, müsst ihr euch nicht wie früher ins Pokémoncenter begeben, sondern könnt ganz bequem per Knopfdruck das Feature nutzen.

Ihr benötigt allerdings zunächst den Pokédex - den bekommt ihr aber schon recht zu Beginn des Spiels.

Link-Tausch

drückt Y, um ins Ypsi-Com-Menü zu gelangen

wählt hier "Link-Tausch"

Schließt das Menü und ihr werdet mit einem anderen Spieler verbunden, der ebenfalls die "Link Tausch"-Funktion aktiviert habt. (die schnellste Methode um mit einem Freund zu tauschen, der sich unmittelbar mit seiner Switch in eurer Nähe befindet)

Link-Tausch mit Passwort

drückt Y, um ins Ypsi-Com-Menü zu gelangen

wählt hier "Link-Tausch mit Passwort"

erstellt ein vierstelliges Passwort (beispielsweise 1313)

euer Partner kann sich dann mit diesem Passwort mit euch verbinden (ist nicht nötig, wenn ihr euch mit einem Freund verabredet habt und von Angesicht zu Angesicht, Switch an Switch tauscht)

Zaubertausch

Der Zaubertausch ist eine Überraschungsmechanik, bei der ihr ein zufälliges Pokémon erhaltet.

drückt Y, um ins Ypsi-Com-Menü zu gelangen

wählt hier "Zaubertausch aus"

Was bringt das? Hierbei wählt ihr eines eurer Pokémon aus eurer Box aus, das ihr für den Tausch anbietet möchtet. Nutzt ihr den Zaubertausch online, wird ein zufälliger Tauschpartner ausgewählt, dessen Monsterchen ihr im Gegenzug erhaltet. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr logischerweise dann erst, wenn ihr es erhalten habt. Überraschung!

Der Zaubertausch kann aber auch über die lokale Verbindung vollzogen werden.

So tauscht ihr online

drückt Y, um ins Ypsi-Com-Menü zu gelangen

drückt im Ypsi-Com-Menü die Plus-Taste (+)

dadurch verbindet sich das Spiel jetzt mit den Servern

betätigt "Tausch starten", um mit einer zufälligen Person zu tauschen

wählt "Tausch mit Passwort", um mit eine spezifischen Spieler zu tauschen. Nützlich, wenn ihr euch mit einem Freund verabredet habt, ihr euch aber nicht Angesicht zu Angesicht treffen wollt

Die Vorteile des Online-Tausch liegen auf der Hand: Ihr müsst euch nicht mit euren Freunden treffen, sondern könnt über die Entfernung hinweg ganz bequem mit Taschenmonstern handeln. Jedoch benötigt ihr für dieses Feature - wie oben bereits erwähnt - ein kostenpflichtiges Switch Online-Abo. Hier sind Preise und Vorteile von Switch Online auf einen Blick.

Pokémon, die sich in Schwert & Schild durch Tausch entwickeln

Die unten in der Liste aufgeführten Pokémon in Schwert und Schild können sich unter anderem nur dann weiterentwickeln, wenn ihr sie mit einem anderen Spielern tauscht.

Wollt ihr eure Wunschentwicklung selbst behalten, müsst ihr euren Tausch-Kumpanen logischerweise dazu überreden, sie euch wieder zurückzugeben.