Hinweise auf Verbindung von Pokémon Schwert & Schild mit GO gefunden

Entdeckungen von Dataminern gehören bei Pokémon GO fast schon zum Alltag. Mit der Version 0.143.0 kommen auch neue Hinweise auf kommende Updates. Einer davon könnte auf eine mögliche Konnektivität des Mobile-Spiels mit Pokémon Schwert & Schild hinweisen.

Der Fund stammt von Chrales, der die entdeckten Neuerungen auf Twitter veröffentlicht hat. Neben der Möglichkeit neuer Evoli-Entwicklungen sorgt vor allem der Text "koala_settings" im Code von Pokémon GO für Aufsehen.

Was heißt "koala_settings"?

Game Freak, die Entwickler hinter den Pokémon-Spielen, sind bekannt dafür, dass sie ihren RPGs Tiernamen geben. Die Nintendo Switch-Teile Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! hießen intern beispielsweise Beluga, was Weißwal bedeutet.

Die beiden Titel sind auch der Grund, warum eine Verbindung von GO mit Schwert & Schild durchaus wahrscheinlich ist. Der Augmented Reality-Ableger für mobile Geräte ist weiterhin sehr beliebt. In Let's Go könnt ihr daher bereits eure gefangenen Taschenmonster auf die Nintendo Switch transferieren.

Das Nutzen dieser Funktion ist zudem die einzige Möglichkeit das Stahl-Pokémon Meltan zu fangen und in das Switch-Spiel zu bringen. Das schließt natürlich auch die Weiterentwicklung Melmetal ein.

Nur ein Gerücht

Bestätigt ist eine Verbindung von GO mit Schwert & Schild noch nicht. Sollte der Codename "Koala" tatsächlich für die kommenden Switch-RPGs stehen, ist eine Integration des bekannten Let's Go-Features jedoch durchaus möglich.

Mehr dazu erfahren wir hoffentlich im Rahmen der E3. Nintendo hat bereits angekündigt, dass es wie in den Jahren davor eine Direct-Show geben wird. Diese könnt ihr am 11. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit sehen.