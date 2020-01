Pokémon Schwert und Schild schenkt euch wieder eine Ladung Spezialbälle. Gebt ihr entsprechenden Code ins Geheimgeschenk-Menü ein, könnt ihr euch 10 Premierbälle unter den Nagel reißen.

Hier der neue Code für die Premierbälle:

AREAS1LVESTRE

Was sind Premierbälle? Die sind (leider) nicht so besonders, wie sie klingen. Die Fangrate des Premierballs entspricht der eines einfachen Pokéballs, allerdings unterscheiden sie sich optisch voneinander: Der Premierball erstrahl komplett in weiß und hat eine rote Umrandung. Ganz schick immerhin.

Premierbälle erhaltet ihr allerdings auch im normalen Spielverlauf. Kauft ihr je 10 Stück einer bestimmten Ballart, bekommt ihr immer einen Premierball gratis dazu.

Alle gültigen Geheimgeschenk-Codes

K0UN1NMASC0T (Gültig bis: 15.01.2020) • 1x Turboball

• 1x Mondball

• 1x Levelball 1YAHAYA (Gültig bis: 15.01.2020) • 1x Schwerball

• 1x Köderball

• 1x Ultraball 0KUGAFUKA1B0RU (Gültig bis: 15.01.2020) • 1x Sympaball

• 1x Freundesball

• 1x Traumball PRESENT (Gültig bis: 30.01.2020) 10x Luxusball G1GANTAMAX (Gültig bis: 30.01.2020) 20 GP 0T0SH1DAMA (Gültig bis: 30.01.2020) 10x Tauchball KAMPFTEAM (Gültig bis: 28.02.2020) 20 GP

Wie funktioniert Geheimgeschenk?

Geht im Spiel mit der X-Taste ins Menü und wählt hier Geheimgeschenk aus

geht dann auf "Geheimgeschenk erhalten" und dann "Per Seriencode/Passwort empfangen"

gebt den jeweiligen Code ins Feld ein

Wichtig: Die Codes für die Geschenke können allesamt nur einmalig eingegeben werden.

