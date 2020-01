Pokémon Schwert & Schild: Holt euch Galar-Flegmon jetzt als Geschenk

Auf der Pokémon Direct im Januar 2020 gab es jede Menge neue Infos zu Pokémon und den aktuellen Ablegern Schwert und Schild. Von einer Neuankündigung könnt ihr sogar jetzt schon profitieren: Schnappt euch Galar-Flegmon, das ihr euch mit dem neuesten Update ins Spiel holen könnt.

So bekommt ihr Galar-Flegmon in Schwert & Schild

Schritt 1: Aktualisiert euer Spiel mit dem neuesten Update. Das wurde im Zuge der Pokémon Direct für Schwert und Schild veröffentlicht. Um es herunterladen zu können, müsst ihr eure Switch mit dem Internet verbinden.

Schritt 2: Nachdem das Update installiert wurde, startet das Spiel und begebt euch nach Brassbury. Trefft euch am Bahnhof mit einem bestimmten Charakter, in Schwert heißt er Sophora, in Schild hingegen Saverio.

Sophoro und Saverio sind brandneue Trainer, die aus den neu angekündigten Erweiterungspässen für Schwert und Schild stammen. Die beiden Figuren trefft ihr dank des Mini-Events aber eben jetzt schon an.

Schritt 3: Sprecht entweder mit Sophoro und Saverio und ihr erhaltet die Gelegenheit, gegen Galar-Flegmon anzutreten, das ihr im Kampf natürlich fangen könnt.

Flegmon entwickelt sich mit Items aus den DLCs

Später könnt ihr euer Galar-Flegmon sogar weiterentwickeln. Ihr müsst allerdings warten, bis die DLCs erschienen sind.

Mithilfe eines Items von der Rüstungsinsel wird euer Flegmon zu Galar-Lahmus. Mit einem Item von den Kronen-Schneelanden entwickelt es sich hingegen zu Galar-Laschoking. Der Rüstungsinsel-DLC erscheint diesen Sommer, der Kronen-Schneelanden-DLC erwartet uns im Herbst. Pflegt euer Flegmon bis dahin also gut!

