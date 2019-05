Bestätigt: Pokémon Schwert & Schild bringt beliebtes Feature zurück

Der Debüt-Trailer zu Pokémon Schwert und Schild deutet es bereits an, nun ist es fix: Ja, auch im neuesten Pokémon-Abenteuer für Nintendo Switch können wir das Outfit unseres Trainers beziehungsweise Charakters nach Herzenslust anpassen.

Auch in Schwert und Schild können wir die Kleidung unseres Charakters wechseln

Diese Info kommt allerdings nicht direkt von den Machern, sondern geht aus einem Gewinnspiel der japanischen Modemarke Uniqlo hervor, das in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company ins Leben gerufen wurde (via Destructoid).

Teilnehmer sollten hierbei ein T-Shirt entwerfen. Das Gewinner-Shirt kann dabei nicht nur in der echten Welt erworben werden, sondern ist auch als Kleidungsstück im Spiel verfügbar. Und das bestätigt, dass wir wie in den Vorgängern zumindest die Kleidung unseres Recken wechseln können.

Bereits in Sonne und Mond sowie X und Y besuchten wir zahlreiche Shops in der Spielwelt und deckten uns mit Hosen, Pullis, Shirts, Hüten und Brillen für unseren Charakter ein.

Haare auch anpassbar? Ob auch Frisuren anpassbar sind, lässt sich hingegen nicht aus dem Gewinnspiel ableiten. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Schließlich könnten wir in Sonne und Mond ebenfalls über die Haarpracht unseres Helden bestimmen. Oder unserer Heldin. Denn dass wir abermals die Wahl zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Protagonisten haben, geht bereits aus dem Debüt-Trailer hervor.

Pokémon Schwert und Schild erscheint Ende 2019 exklusiv für Switch, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Alles zu Gameplay, neuen Pokémon und mehr erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Auf Nintendos Direct im Zuge der E3 2019 gibt's vermutlich mehr von Pokémon Schwert und Schild zu sehen. Termin und Uhrzeit von Nintendos E3-Direct findet ihr hier.