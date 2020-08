Am vergangenen Wochenende fand in Südkorea der Pokémon Trainer's Cup statt. Aus diesem Anlass haben die Veranstalter und Nintendo für alle Spieler*innen von Pokémon Schwert und Schild ein ganz besonderes Geschenk parat - und das nicht nur in Korea, sondern weltweit. So habt ihr die Chance, ganz einfach in den Besitz eines schillernden Hutsassa auf Level 50 zu gelangen. (via Serebii.net)

Die EV-Werte des Pokémon sind bereits ein Stück weit trainiert und die IVs sind in allen Bereichen außer Angriff und Geschwindigkeit auf Maximum. Zusammen mit seinen Attacken Klärsmog, Pilzspore, Wutpulver und Schutzschild eignet sich das Hutsassa so vor allem als Unterstützer-Pokémon.

So bekommt ihr das Shiny Hutsassa

Um das schillernde Hutsassa zu erhalten, müsst ihr im Menü des Spiels lediglich auf den Punkt "Geheimgeschenk" gehen und dort den Code TRA1NERSCUP eingeben und schon seid ihr stolzer Besitzer eines seltenen Shinys.

Ihr müsst allerdings schnell sein: Das Hutsassa bekommt ihr mit dem genannten Code nur noch bis heute Nachmittag, 10. August, 16:59 Uhr.

Falls ihr es verpassen solltet, könnt ihr euch aber auch generell auf neue Schwert und Schild-Inhalte mit dem bald erscheinenenden zweiten DLC Schneelande der Krone freuen, das angeblich eine sehr praktische Funktion einführen soll:

Schlagt ihr zu oder ist das Hutsassa eher nichts für euer Team?