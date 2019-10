Pokémon Schwert & Schild hat so viele Arenen wie nie: Das ändert sich

Pokémon Schwert und Schild bringt nach dem Inseltrip in Sonne und Mond Arenen zurück. Dabei macht das kommende Switch-RPG jedoch einiges anders. Es wird nicht nur mehr Arenen geben als zuvor, sondern auch eine völlig neue Struktur.

Das ändert sich an den Arenen in Schwert und Schild

Wie viele Arenen gibt es jetzt? Wie Director Shigeru Ohmori in einem Interview gegenüber Game Informer (via Nintendo Everything) verraten hat, übertrifft Schwert & Schild sogar die Pokémon-Editionen Gold, Silber und Kristall, die uns damals in der Johto- und Kanto-Region gegen 16 Arenaleiter haben antreten lassen.

In der Galar-Region verteilen sich nun nämlich ganze 18 Arenen - eine für jeden Pokémon-Typen. Das sind alle 18 Pokémon-Typen:

Normal

Feuer

Wasser

Pflanze

Elektro

Flug

Käfer

Gift

Gestein

Boden

Kampf

Eis

Psycho

Geist

Drache

Unlicht

Stahl

Fee

Das Arena-System funktioniert nun außerdem etwas anders. Denn nicht nur die Anzahl der Arenen ändert sich in Schwert und Schild, sondern auch unsere Herangehensweise. Anstatt dass wir linear eine Kampfstätte nach der anderen abklappern, kämpfen wir jetzt in zwei unterschiedlichen Ligen. Ähnlich wie beispielsweise im Fußball sind einige Arenen der ersten (oberen) Liga zugeordnet und andere der zweiten (unteren) Liga.

Großes Turnier statt Top 4: Ob wir in Schwert und Schild wirklich alle 18 Arenaleiter bezwingen müssen oder nur einen Teil davon, ist aber noch nicht bekannt. Fest steht, dass am Ende unserer Reise durch die Galar-Region diesmal keine klassische Top 4 mehr auf uns wartet.

Stattdessen treten wir jetzt im sogenannten Champions Cup an. Dabei müssen wir unsere Trainer-Künste in einem großangelegten Turnier beweisen, das in einem riesigen Stadion stattfindet und in der Pokémon-Welt im Fernsehen übertragen wird. Im Finale wartet Nummer Eins-Trainer Leon auf uns. Bezwingen wir ihn, dann können wir uns Pokémon-Champ der Galar-Region schimpfen.

Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November exklusiv für Nintendo Switch.