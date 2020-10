In Die Schneelande der Krone, dem 2. DLC des Erweiterungspasses von Pokémon Schwert & Schild, kehren Artkos, Zapdos und Lavados zurück. Die legendären Vogel-Pokémon aus der 1. Generation sind aber nicht nur in ihrer Regionalform enthalten, sondern lassen sich auch in ihrer neuen Galar-Form fangen.

Arktos, Zapdos & Lavados in Schwert & Schild

Wer die drei Pokémon in ihrer Kanto-Form ergattern will, kann dies in den neuen Dynamax-Abenteuern tun, die mit dem 2. DLC in die Pokémon Editionen eingeführt wurden. Viel interessanter dürfte für die meisten Trainer aber Galar-Arktos, Galar-Zapdos und Galar-Lavados sein.

Erstes Treffen am Dyna-Baum: Die neuen Formen der Pokémon lassen sich allerdings erst fangen, nachdem wir die passende Zwischensequenz am Dyna-Baum aktiviert haben. Der riesige Baum befindet sich in den Krone-Schneelanden auf einem Hügel im Gebiet Ballsee-Ufer. Nähern wir uns ihm, bekommen wir einen filmischen Vorgeschmack auf die drei legendären Pokémon gezeigt, die danach erst einmal verschwinden. Nun heißt es für uns, sie zu suchen und einzufangen.

Galar-Arktos

Typ: Psycho & Flug

Level: 70

Voraussetzung: Fangbar, nachdem wir die Zwischensequenz mit den drei Pokémon am Dyna-Baum (Ballsee-Ufer) gesehen haben.

Fundort: Naturzone der Krone-Schneelande

So findet ihr das Galar-Artkos

Das Galar-Arktos macht sich nicht allzu weit aus dem Staub. Es fliegt irgendwo zwischen den Gebieten Bett des Giganten und Schneeschlucht hin- und her.

Habt ihr das Galar-Arktos gefunden, will es euch täuschen und erschafft zwei Kopien von sich. Diese drehen sich im Kreis und wir müssen das echte Arktos, ähnlich wie beim Hütchenspiel, danach finden. Das echte Arktos erkennen wir daran, dass es vor dem Drehen den Flügel hebt, das wir dann einfach nur noch im Auge behalten müssen.

Wählen wir das falsche Arktos aus, flieht es erneut und wir müssen uns wieder auf die Suche begeben. Erwischen wir aber das echte Galar-Artkos, dann kommt es zum Kampf.

Galar-Zapdos

Typ: Kampf & Flug

Level: 70

Voraussetzung: Fangbar, nachdem wir die Zwischensequenz mit den drei Pokémon am Dyna-Baum (Ballsee-Ufer) gesehen haben.

Fundort: Naturzone (Basisspiel)

So findet ihr das Galar-Zapdos

Etwas weiter müssen wir für das Galar-Zapdos reisen. Das finden wir irgendwo in der Naturzone aus dem Basisspiel. Reist einfach zum Naturzonen-Bahnhof und dann kann die Suche losgehen.

Sobald wir das Zapdos entdeckt haben, rennt es vor uns weg. Hier benötigen wir etwas Geduld und verfolgen es so lange, bis es schließlich aufgibt und sich uns zum Kampf stellt.

Galar-Lavados

Typ: Unlicht & Flug

Level: 70

Voraussetzung: Fangbar, nachdem wir die Zwischensequenz mit den drei Pokémon am Dyna-Baum (Ballsee-Ufer) gesehen haben.

Fundort: Rüstungsinsel (Gebiet des 1. DLC)

So findet ihr das Galar-Lavados

Vom Bahnhof der Rüstungsinsel aus sehen wir das Galar-Lavados bereits über dem Meer fliegen. Im Grunde müssen wir ihm nur Richtung Dojo folgen, uns ihm etwas in den Weg stellen und dann fordert es uns zum Kampf heraus.

Wer sich das Leben erleichtern will, kann natürlich immer kurz vor den Kämpfen abspeichern und gegebenenfalls dann einfach laden. In einem Video seht ihr außerdem nochmal, wie ihr die drei legendären Vogel-Pokémon in ihrer Galar-Form findet:

Wer noch nicht mit dem 2. DLC gestartet ist, erfährt hier, wie in zu den Kronen-Schneelanden kommt:

Wie gefallen euch die Galar-Formen von Arktos, Zapdos und Lavados? Werdet ihr euch die Mühe machen und die Pokémon fangen?