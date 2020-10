Im Herbst bekommen Pokémon-Trainer in Pokémon Schwert & Schild mit dem zweiten Teil des Erweiterungspasses neue Inhalte spendiert. Darunter findet sich auch eine neue Form von Laschoking, dass sich aus dem Galar-Flegmon zu einem Pokémon weiterentwickelt, das ein wenig danach aussieht, als bräuchte es dringend einen Arzt.

In den Schneelanden existieren sonderbare Galar-Laschokings

Es war nicht gerade überraschend, dass auch das Galar-Flegmon noch eine extra Form für Laschoking erhält. Mit dem DLC Die Schneelande der Krone wird diese Galar-Form nun eingeführt und verändert den Typ des Pokémon zu Gift/Psycho.

Wie der offiziellen Pokémon-Webseite zu entnehmen ist, passiert das dadurch, dass der Muschas-Biss eine Reaktion zwischen den abgesonderten Chemikalien und den Gewürzen im Körper des Galar-Flegmon auslöst, wenn es sich zum Galar-Laschoking entwickelt. Eine durchaus passende Vorstellung, wenn man sich das Resultat ansieht:

Lässt man seiner Fantasie freien Lauf, dann sieht die neue Galar-Form von Laschoking ein wenig danach aus, als hätte es eine starke allergische Reaktion am Kopf. Dabei handelt es sich zwar nur um eine Art Muschelkopf, aber es sieht schon etwas sonderbar, wenn nicht sogar etwas gruselig aus.

Polygon beschrieb es mit "Kopfkrabben-Zombie" recht passend. Vielleicht auch eine Art Zombie-Hexer-Mix? Denn das Pokémon nutzt zur Kommunikation Beschwörungsformeln und singt im Kampf mysteriöse Zauber vor sich hin. Ein eigenartiger Zeitgenosse, den uns Nintendo und Game Freak da geliefert haben. Aber genau das macht ihn vielleicht auch so großartig.

Abgesehen von dem etwas seltsam anmutenden Galar-Laschoking schaffte es ein anderes "verunglücktes" Pokémon nicht den Weg in ein Pokémon-Spiel:

3 1 Mehr zum Thema Gestrichenes Pokémon sieht aus wie ein verunglücktes Arktos

Der zweite DLC Schneelande der Krone erscheint am 23. Oktober 2020 als Teil des Pokémon Schwert & Schild Erweiterungspasses. In dem neuen DLC verschlägt es uns in ein neues, verschneites Gebiet, das uns neben mehr Story auch ein Turnier, legendäre Pokémon und einen Koop-Modus bietet. Mehr Informationen dazu findet ihr in unserem Artikel zur Ankündigung:

5 0 Mehr zum Thema Pokémon Schwert/Schild: Der zweite DLC hat endlich Release-Termin

Wie sehr freut ich euch auf den zweiten DLC? Und was sagt ihr zur Galar-Form von Laschoking?