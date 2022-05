Pokémon platziert die 8 stärksten Trainer der Welt und Ash ist gerade so dabei

In der Pokémon-Videospielreihe gab es die unterschiedlichsten Champions, die sich in ihrer jeweiligen Region als beste*r Trainer*in behaupten konnten. Ash Ketchum träumt schon immer davon, eines Tages ebenfalls zu den Besten der Besten zu gehören. Der Pokémon-Anime lässt aktuell einen Wettstreit zwischen den Champs laufen und enthüllt in einem Ranking, wer der Stärkste aller Champions ist.

Krönungsweltmeisterschaften ranken Pokémon-Champs

Aktuell läuft die 24. Staffel des Pokémon-Animes Pokémon Meister-Reisen: Die Serie. In dieser reisen Ash und sein Begleiter Goh durch die verschiedenen Regionen, wobei Ash in den Krönungsweltmeisterschaften um einen Platz zwischen den Champs kämpft.

Wie sieht das Ranking aus? Mit der aktuellen Folge 1196 konnte sich Ash gegen Arenaleiter Roy durchsetzen, den einige von euch aus Pokémon Schwert & Schild kennen dürften. Somit hat es Ash gerade noch in die Top 8 der Krönungsweltmeisterschaften geschafft. Die Plätze sind wie folgt belegt:

Platz 8: Ash Ketchum

Platz 7: Lilia (Champ der Einall-Region)

Platz 6: Alain (Sieger der Kalog-Liga)

Platz 5: Diantha (Champ der Kalos-Region)

Platz 4: Siegfried (Champ der Kanto- und Johto-Region)

Platz 3: Troy (Champ der Hoenn-Region)

Platz 2: Cynthia (Champ der Sinnoh-Region)

Platz 1: Delion (Champ der Galar-Region)

Doch das Ranking kann sich noch ändern, da es sich dabei nur um die Aufstiegskämpfe gehandelt hat. In einem Meister-Turnier soll der Champion der Krönungsweltmeisterschaften ermittelt werden.

In einem Pokémon-Ranking haben wir euch gefragt, welche Edition eure Liebste ist. Das Ergebnis verblüfft nicht unbedingt:

Pokémon-Anime in Deutschland

Die Folge aus der 24. Staffel der Pokémon-Serie wird bislang nur in Japan ausgestrahlt. Für eine Ausstrahlung in Deutschland wird als Termin lediglich der Sommer 2022 genannt. Die 23. Pokémon-Staffel hieß „Pokémon Reisen: Die Serie“ und lief bereits im letzten Jahr bei uns. Hier begannen Ash und Goh ihre Reise durch die unterschiedlichen Pokémon-Regionen.

Während Ash dafür kämpft, der beste Trainer aller Zeiten zu werden, verfolgt Goh ein anderes Ziel: Er will alle Pokémon der Welt fangen, ganz besonders Mew. Hätte er doch bloß unsere GamePro-News gelesen, dann wüsste Goh, wie einfach er an Mew herankommt. Wusstet ihr übrigens, dass Mew ursprünglich als Scherz gedacht war? Alles hierzu findet ihr im entsprechenden Artikel.

Hättet ihr die Pokémon-Champs ebenfalls so angeordnet?