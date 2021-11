Pokémon Diamant/Perl: So einfach holt ihr euch die Legendarys Mew und Jirachi

Nicht mehr lange, dann erscheinen Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Wer schon jetzt sein Team plant, wird sich vermutlich auch für die legendären Pokémon interessieren, auf die wir in den Remaster treffen können. Während ihr manche Legendarys in einem speziellen Endgame-Areal findet, könnt ihr euch zumindest zwei seltene Monster schon relativ früh im Spiel und mit wenig Mühe schnappen.

Mew und Jirachi in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle - Voraussetzungen und Fundorte

Bei den beiden legendären Pokémon handelt es sich um Mew und Jirachi. Für jedes der beiden Taschenmonster müsst ihr ein anderes Pokémon-Spiel auf der Switch gespielt haben, wie es auf der offiziellen Seite heißt. Wir erklären euch, wie das genau funktioniert.

Mew:

Um Mew eurem Team hinzuzufügen, benötigt ihr auf eurer Switch-Konsole eine Spieldatei aus Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli!. Habt ihr eines der beiden Remakes der ersten Generation gespielt, könnt ihr euch zu einer Blumenwiese südwestlich von Flori begeben. Hier sprecht ihr mit einer Dame, die euch das Psycho-Pokémon Mew einfach so überreicht.

Jirachi:

Für Jirachi müsst ihr ähnlich vorgehen, jedoch benötigt ihr eine Datei von Pokémon Schwert oder Pokémon Schild auf eurer Konsole. Euer Ziel ist erneut die Blumenwiese im Südwesten von Flori. Allerdings ist euer Ansprechpartner diesmal ein Gentleman, der Jirachi für euch parat hält. Das legendäre Pokémon hat ebenfalls den Typ Psycho, kombiniert diesen jedoch mit dem Typ Stahl.

Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle erscheinen am 19. November 2021 für die Nintendo Switch.

Holt euch unbedingt den Day-1-Patch

Auch Nintendo-Spiele bleiben inzwischen nicht mehr von einem obligatorischen Day-1-Patch verschont. Im Fall von Pokémon Perl und Diamant solltet ihr das Update auf keinen Fall verpassen, denn in dem kostenlosen Download stecken essentielle Funktionen, die ihr ansonsten vermissen könntet. Darunter befinden sich sogar einige Zwischensequenzen und Animationen.

Mit welchen Pokémon plant ihr in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle?