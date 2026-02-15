Die falsche Art von Sternchen: Starmie klingt in der französischen Pokémon-Vertonung anders wild

Seit Jahrzehnten gehören Synchronisationen von Anime-Serien in Deutschland dazu. Manche davon überragen selbst die originale Fassung im Hinblick auf ihre Popularität – Cowboy Bebop ist da ein prominentes Beispiel.
Gerade ältere Serien landen bei der Qualität ihrer Synchronisationen manchmal aber in Bereiche der unfreiwilligen Komik. Auch die französische Vertonung des altehrwürdigen Pokémon macht da keine Ausnahme, wenn es um Starmie geht. Wir empfehlen euch lieber schon jetzt, den Clip weiter unten nur mit Kopfhörern zu hören.
Dieses Geräusch ist volle Absicht
Wie die Pokémon-Fans unter euch sicherlich wissen, kündigen sich die Taschenmonster laut an, sobald sie aus ihrem Pokéball freigelassen werden. Für die internationalen Synchronsprecher*innen bedeutet das in den meisten Fällen, das Pokémon mit ihren länderspezifischen Namen eingesprochen werden.
Bei Starmie dachte sich die Synchronisationsleitung von "La Dame Blanche" (dt.: "die weiße Dame") aber wohl: "Pff, Amateure, wir geben unseren Pokémon ihr ganz eigenes Flair". Zumindest könnte es sich so erklären lassen, warum Starmie klingt, als hätte es zuvor Karriere im Moulin Rouge gemacht.
Link zum YouTube-Inhalt
Und ja, ihr habt euch nicht verhört: Starmie (aber auch Sterndu) stöhnt im Französischen und das nicht nur, wenn es aus dem Pokéball gelassen wird. Sondern. Auch. Bei. Jeder. Attacke.
Das bedeutet auch, dass der Ohrenschmaus kein Patzer war. Die Regie hinter der Synchronisation wollte Starmie scheinbar zu einem ganz, ganz besonderen Sternchen machen. Was für eine Art von Sternchen, überlassen wir an dieser Stelle euch und hoffen, dass ihr die eingängliche Kopfhörer-Warnung befolgt habt. "Voulez-vous coucher avec moi ce soir" lässt grüßen.
Wir übernehmen zumindest keine Verantwortung dafür, wenn genau in dem Moment eure Eltern, Beziehungspartner*in oder sonst wer ins Zimmer gelaufen kam und ihr erklären musstet, dass das laute Stöhnen nur von einem Pokémon stammt. Viel Erfolg dabei.
Was ist die wildeste Anime-Synchro, die ihr je gehört habt?
