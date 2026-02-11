Pokémon Day 2026: Datum, Uhrzeit, Leaks und mehr - Alle Infos zum Pokémon Presents-Livestream im Ticker

2026 steht das 30-jährige Jubiläum der Pokémon-Reihe an.

Pokémon-Fans dürfen sich schon sehr bald auf neue Infos freuen. In wenigen Tagen steht nämlich der alljährliche Pokémon Day an, genauer gesagt am 27. Februar. Und dieses Jahr steckt sogar ein besonderes Jubiläum dahinter, da Pokémon seinen 30. Geburtstag feiert. Was wir zur Pokémon Presents erwarten und welche Infos es bereits gibt, erfahrt ihr hier.

18:15 Uhr Ein spätes Moin Moin! Wir begleiten hier im Live-Ticker alle Gerüchte und offiziellen Ankündigungen zum Pokémon Day die kommenden Tage über mit. Die ersten Spiele des Showcases könnten wir möglicherweise sogar bereits kennen. Genauer gesagt hatte Nintendo im April 2025 angekündigt, dass Pokémon Colosseum und Pokémon XD: Gale of Darkness über das Switch Online-Abo auf die Switch 2 wandern werden. Bislang warten wir darauf aber noch. Eine Ankündigung am Pokémon-Day wirkt also zumindest naheliegend. Das ist aber bislang eine reine Vermutung!

Wann findet der Pokémon Presents-Livestream zum Pokémon Day 2026 statt?

Termin: 27. Februar 2026 (Freitag)

27. Februar 2026 (Freitag) Uhrzeit des Livestreams: vermutlich 15 Uhr (deutscher Zeit)

vermutlich 15 Uhr (deutscher Zeit) Wo kann ich den Pokémon-Presents Livestream gucken? für gewöhnlich über den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanal

Offiziell wurde die Pokémon Presents noch nicht angekündigt, ein Blick auf die letzten Jahre zeigt aber, dass wir ziemlich sicher wieder einen Livestream am frühen Nachmittag bekommen werden. Wir halten euch über die offizielle Ankündigung oben im Ticker auf dem Laufenden.

Was könnte bei der Pokémon Presents gezeigt werden?

Auch hier ist offiziell noch nichts bestätigt. Im Spielebereich gibt es aber drei ziemlich wahrscheinliche Kandidaten. Zum Einen dürften wir vermutlich etwas Neues zu Pokémon Pokopia zu sehen bekommen. Das Cozy-Spiel erscheint immerhin bereits am 5. März für die Switch 2.

Auch das Strategiespiel Pokémon Champions soll noch 2026 erscheinen, hat aber bislang kein konkretes Releasedatum. Vermutlich erfahren wir das also auf der Presents.

Daneben stehen die Chancen unserer Meinung nach extrem gut, dass Generation 10 endlich offiziell enthüllt wird. Schließlich wurde bislang noch kein neuer Hauptableger für 2026 angekündigt. Ein Reveal des Releasedatums, der Starter-Pokémon und der neuen Legendarys wirkt hier sehr wahrscheinlich.

Zuletzt nehmen auch Mobile-Titel traditionell einen großen Anteil der Pokémon Presents ein, wir können also vermutlich mit Updates zu Pokemon Go, Pokemon Cafe Remix, Pokémon TCG Pocket und Co. rechnen.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Auf welche Spiele tippt ihr bei der Pokémon Presents und worauf hofft ihr?