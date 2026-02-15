Dieses neue Zelda-Like ist von Ocarina of Time inspiriert und will die glorreiche N64-Ära wieder zum Leben erwecken

Für Zelda-Fans ist gerade eine vielversprechende Indie-Alternative in Entwicklung.

Die N64-Ära hat eine Menge Klassiker hervorgebracht, die bis heute ihre treuen Fans haben. Mit dazu gehören natürlich auch Zelda: Ocarina of Time und Majora's Mask. Das kleine Indie-Studio Chibig aus Valencia in Spanien hat es auf die Fahne geschrieben, die Magie der 3D-Zeldas wieder zu entfachen und ihr neues Spiel Bel’s Fanfare hat sofort tausende Fans für sich gewinnen können.

Was ist Bel’s Fanfare?

Das Team beschreibt es als “immersives RPG mit Erkundung und expressiven Kämpfen”, das von den ersten 3D-Zelda-Klassikern inspiriert ist. Die Hauptrolle übernimmt Bel, eine kleine Teufelin, die ein altes und verfallenes Schiff von bösen Geistern reinigen muss. Schaut euch am besten erstmal den Trailer an.

3:12 Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time

Im Video wird direkt klar, wohin die Reise geht. Das Spiel setzt auf einen wunderschönen Mix aus märchenhaften, niedlichen Figuren, düsteren Bildern, einer mysteriösen Atmosphäre und manchmal sogar psychedelischen Sequenzen.

Ein wichtiges Werkzeug für Bel ist der Gong-Schild. Damit könnt ihr nicht nur feindliche Angriffe blocken, sondern auch zuschlagen, schnell nach vorn dashen, Rätsel lösen und es als Trommel benutzen. Letzteres scheint zum Musik machen ebenfalls ein zentrales Feature zu sein – Link wäre stolz.

Die musikalische Komponente ist nicht die einzige direkte Referenz. Im Trailer fallen direkt die drei Herzen als Lebensanzeige ins Auge und auch einige Charaktere wecken wohlige Erinnerungen, beispielsweise eine große Gestalt, die recht deutlich an die großen Feen erinnert, denen Link regelmäßig begegnet.

Die Mischung aus märchenhafter Erkundung, düsterer Action und Rätseln erinnert im Trailer schon angenehm an die Atmosphäre, mit der Ocarina of Time und Majoras Mask uns damals als Kinder in den Bann gezogen haben.

Der Vibe scheint für viele N64-Fans ziemlich gut rübergekommen zu sein, denn auf Kickstarter haben bereits über 8.000 Personen das Projekt mit insgesamt 470.000 Euro finanziell unterstützt. Das ist bereits jetzt ein Vielfaches des ursprünglich angesetzten Finanzierungsziels. Die Entwicklung von Bel’s Fanfare wird also zumindest nicht mehr am Geld scheitern.

Kein unbekanntes Studio

Nun sind Kickstarter-Projekte auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, aber Studio Chibig hat sich bereits mit mehreren guten Spielen einen Namen gemacht.

Ihr aktuellster Release war etwa Mika and the Witch’s Mountain, das sich offensichtlich am magischen Anime Kikis kleiner Lieferservice von Studio Ghibli orientiert. Technisch steht auch hier schon Retro-Grafik im Fokus, allerdings im Stil von Zelda: The Wind Waker auf dem Game Cube.

Auf Steam konnte das Abenteuer der kleinen Hexe 86 Prozent positive User-Reviews für sich gewinnen. Weitere Spiele von Chibig sind etwa Summer in Mara und Ankora: Lost Days, die etwas schwächer, aber trotzdem mit knapp 80 Prozent größtenteils positiven Stimmen bewertet wurden.

Wenn alles nach Plan läuft, soll Bel's Fanfare im Oktober 2027 für PS5, Xbox Series, Switch 1/2 und PC erscheinen.

Was meint ihr: Sieht das Zelda-Like spannend für euch aus und hättet ihr gerne mehr neue Spiele im N64-Stil?