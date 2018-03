Pokémon Switch - RPG soll angeblich schon im Mai enthüllt werden

Um Pokémon Switch, das neue Pokémon-RPG für die Nintendo Switch, ranken sich viele Gerüchte. Ein Neues geht davon aus, dass wir schon sehr bald mehr über das Spiel erfahren. Angeblich steht im Mai nämlich schon die detaillierte Enthüllung samt offizieller Ankündigung an. Allerdings ist dieses Gerücht mit besonderer Vorsicht zu genießen.

Die französische Seite Pokegraph will von mehreren Quellen erfahren haben, dass im Dezember zwei Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Aber bereits im Mai soll Bandai eine Pressekonferenz abhalten, auf der Merchandising-Produkte enthüllt werden sollen, die mit dem neuen Pokémon-Spiel zu tun haben. Wenn der Hersteller von Pokémon-Spielfiguren neues Merchandising zeigt, bedeutet das laut Pokegraph auch, dass das Spiel irgendwann im April oder Anfang Mai angekündigt wird.

Bisher hat sich Pokegraph noch nicht durch Gerüchte rund um Pokémon hervorgetan. Daher lässt sich nur schwer einschätzen, ob die Quellen verlässlich sind. Unterstützung gibt es zumindest von den Betreibern des Pixelpar-Twitteraccounts, die ähnliche Informationen erhalten haben wollen. Pixelpar hat bisher mehrfach auf Stellenausschreibungen im Pokémon-Kosmos hingewiesen und sie mit Pokémon Switch in Verbindung gebracht.

Andere Pokémon-Seiten, die für Leaks und Quellen bekannt sind, haben allerdings nichts von einer entsprechenden Enthüllung, Pressekonferenz oder Ankündigung gehört. Paul Ryan von Pokeshopper erklärt auf Twitter zum Beispiel, er halte das Gerücht für nicht sonderlich glaubwürdig.

Just to squash a rumour or two, Bandai showing new merchandise in May? I haven't heard or seen anything to prove it, and who said it is most likely winging it.