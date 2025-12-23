"Dieses Jahr ist es irgendwie eskaliert": 5 Freunde sammeln 1 Jahr lang über 1.250 Pokémon TCG-Booster und öffnen sie dann alle auf einmal - so fällt das Fazit aus

So sehen 1.250 geöffnete Pokémon-Booster aus. Wir ignorieren besser die "Rent-a-Girlfriend"-Sammlung, die sich darunter versteckt. (© SpinalClerk via Reddit)

Frei nach dem deutschen Fußballer Jürgen Klinsmann ist das Öffnen von Pokémon-Boosterpacks ein "Gefühl, wo man nur schwer beschreiben kann": Der Moment der Wahrheit, welche Karten in der kleinen Plastikverpackung stecken, lässt den Grat zwischen Freude und Enttäuschung außerordentlich schmal wirken.

Auf Reddit hat "SpinalClerk" zusammen mit vier weiteren Freund*innen daraus zum zweiten Mal ein jährliches Event gemacht: Im Zuge von "The Rippening" sammeln die Fans alle gekauften Boosterpacks, öffnen sie an nur einem einzigen Tag und lassen die Community an den Ergebnissen teilhaben.

1:00 Aniimo wird eine schicke Pokémon-Alternative mit Open World und Anfang 2026 könnt ihr wieder selbst einen Blick drauf werfen

"Natürlich haben wir Geld verloren"

Mit etwa 1.250 Pokémon-Packungen ist es dieses Jahr "etwas eskaliert", wie der Beitrag von SpinalClerk im PokemonTCG-Subreddit ausführt. Dazu gesellen sich auch einige Packs zu Magic: The Gathering und Weiß Schwarz, die aber im Kontext des Subreddits nicht den Fokus der Idee darstellen.

Das koordinierte "Event" bedeutet bei fünf Personen durchschnittlich etwa 250 Booster pro Person oder rund 20 Stück pro Monat je Sammler*in - je nachdem, wann welche Sets gekauft wurden, kratzt die ausgegebene Summe so an der fünfstelligen Euro-Marke. Laut SpinalClerk hat man die Boosterpacks aber immerhin nahe der UVP kaufen können.

Innerhalb der veröffentlichten Bilderstrecke wird nicht nur das schiere Ausmaß der Packöffnungs-Aktion ersichtlich, sondern auch, ob sich eine solche Menge an Boostern in finanzieller Hinsicht lohnt.

Die besonders wertvollen Karten hat SpinalClerk ans Ende der Sammlung gepackt, darunter etwa eine "Mew Ex"-Karte aus dem "Paldeas Schicksale"-Set, die auf einschlägigen Plattformen wie CardMarket in neuwertigem Zustand für etwa 250 Euro gehandelt wird.

In Anbetracht der vorherigen Milchmädchenrechnung mit einem fast fünfstelligen Einkaufspreis fällt das Fazit zumindest in diesem Kontext ernüchternd aus: "Natürlich haben wir alle Geld verloren", meint SpinalClerk zum Abschluss seiner Ausführungen.

Die meisten Kommentare unter dem Beitrag zeigen jedoch, dass eine solche Aktion aber immerhin einfach nur Spaß machen kann - wenngleich manche sich fragen, wie man eine solche Geduld aufbringen kann.

Reißt ihr eure Booster immer sofort auf oder wartet ihr auf einen bestimmten Zeitpunkt?