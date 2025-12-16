"Der beste Moment in der Geschichte des Booster-Öffnens" Pokémon TCG-Sammler sucht seltene Karte bei Händler - der öffnet spontan eine Packung, zieht sie und verkauft sie ihm zum Schnäppchenpreis

Während ein Vater nach dieser seltenen Gemma-Karte sucht, ereignet sich ein absoluter Glückspull vor seinen Augen.

Auf GamePro berichten wir zum Pokémon-Sammelkartenspiel immer wieder mal von Scam-Versuchen von Scalpern oder Glücksfunden alter Booster auf dem Dachboden. Nun haben wir aber einen Moment gesehen, der einfach nur cool ist – denn eine Person zieht einfach mal eine seltene Karte, die sie zuvor noch voraussagt, aus einer Packung heraus und verkauft sie dann auch noch zum Ehrenpreis.

"Der beste Moment in der Geschichte des Booster-Öffnens"

Der US-amerikanische Blog Barstool Sports teilt die folgende Interaktion an einem Verkaufsstand mit Pokémon-Karten:

Und zwar möchte ein Vater die seltene Gemma-Karte für seinen Sohn kaufen, damit dieser das Set “Maskerade im Zwielicht“ komplettieren kann. Es handelt sich dabei um eine der wertvollsten Karten der Erweiterung. Gemma wird am Stand leider nicht verkauft, doch es kommt so viel besser.

Der Verkäufer möchte seinen Kunden nicht enttäuscht davonziehen lassen. Deswegen kündigt er an „Ich besorge die Karte für dich“ und macht sich auf, um einen Booster von “Maskerade im Zwielicht“ zu öffnen.

Der Vater bleibt stehen und schaut sich die Szene an – und kann wenige Momente später wie das Publikum rundherum kaum fassen, was da gerade vorgefallen ist: Der Verkäufer hat einfach mal die Gemma-Karte gezogen und wirft sie selbst ungläubig auf den Tisch. Wenn da kein vorheriges Wiegen des Boosters oder anderweitiges Vorausplanen des Moments war, können wir nur staunend unseren Hut ziehen!

Es kommt außerdem noch besser: Der Verkäufer bietet dem Vater die Karte daraufhin zum doppelten Preis eines Boosters an. Das entspricht 15 US-Dollar anstelle von sieben.

Im Hinblick auf den durchschnittlichen Verkaufspreis der letzten Zeit ist das immer noch ein unglaubliches Schnäppchen: Laut der Website PriceCharting wird die Gemma-Karte in der Seltenheit “Special Illustration Rare“ ohne Grading im Durchschnitt für 85 US-Dollar (ca. 72 Euro) verkauft. Bei Cardmarket wird sie günstiger gehandhabt und ab 45 Euro angeboten.

Der neue stolze Besitzer der Karte lässt 20 US-Dollar beim Verkaufsstand liegen und hat damit immer noch einen Schnäppchenkauf gemacht.

Wir und viele Kommentator*innen unter dem Video bleiben nur staunend zurück. Um es in der Jugendsprache eines Users zusammenzufassen: „Die Aura von ‚Warte, ich besorge die Karte für dich‘ und dem folgenden Ziehen der Karte ist einfach abgefahren“.

