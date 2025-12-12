27 Aufrufe
Aniimo wird eine schicke Pokémon-Alternative mit Open World und Anfang 2026 könnt ihr wieder selbst einen Blick drauf werfen
Der kostenlose Creature Collector Aniimo tritt in die Fußstapfen der Pokémon-Reihe, setzt allerdings auf zeitgemäße Grafik. Auf den Game Awards hat das Team von Pawprint Studio einen neuen Trailer veröffentlicht, der auch die zweite Beta-Phase des bunten Monster-Abenteuers ankündigt.
Wann ist die zweite Closed Beta? Anfang 2026 können registrierte Fans einen weiteren Blick auf Aniimo werfen. Diesmal wird es auch neue Inhalte geben, darunter bisher unbekannte Aniimo, ein Baumodus für eure Basis und ein Multiplayer-Minispiel, in dem ihr euch mit anderen messen könnt.
Ab sofort könnt ihr euch die den anstehenden Test auf der offiziellen Website registrieren (via aniimo.com).
Auch für Xbox: Ebenfalls neu ist die Bestätigung, dass das Spiel neben PC und Mobile auch für Xbox-Konsolen erscheinen wird. Eine PS5-Version ist aktuell nicht angekündigt.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.