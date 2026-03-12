Ihr könnt euch in Pokémon Pokopia super leicht Schnellreisepunkte bauen, so geht's

Wollt ihr fix einen Schnellreisepunkt setzen, müsst ihr euch nicht erst eine stattliche Bleibe bauen - es geht auch viel leichter!

Dennis Müller
12.03.2026 | 07:00 Uhr

Um Schnellreisepunkte zu setzen, braucht es nicht viel. Um Schnellreisepunkte zu setzen, braucht es nicht viel.

Auch heute wollen wir euch wieder einen nützlichen Trick für Pokémon Pokopia verraten, der uns beim Reisen zwischen den vier Hauptgebieten ordentlich Zeit gespart hat. Wollt ihr euch nämlich einen neuen Schnellreisepunkt errichten, braucht es dafür kein aufwendiges und besonders schickes Haus für Ditto – es reicht vollkommen aus, eine kleine Bruchbude zu bauen.

So funktioniert die Schnellreisefunktion

Aber zunächst die Basics. Wollt ihr beispielsweise zwischen Welkwüstia und Trübküstia Schnellreisen oder habt euch in einem Gebiet weit vorgewagt und wollt zu einem bestimmten Punkt zurück, müsst ihr ein Haus errichten und die Ditto-Fahne davor platzieren.

Ist das geschafft, könnt ihr fortan mit der Plus-Taste das Hauptmenü aufrufen, auf das Haus-Symbol "Nach Hause zurückkehren" klicken und kommt stets zu eurer Bleibe zurück.

Video starten 0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Pro Region könnt ihr euch übrigens nur einen Schnellreisepunkt setzen, den jedoch ganz nach Belieben umplatzieren. Wichtig ist hier nur, dass ihr die Ditto-Fahne vor einem Haus platziert.

Wenn's mal schnell gehen muss

Glaubt aber ja nicht, dass ihr stets einen teuren Bausatz kaufen oder euch selbst ein aufwendiges Eigenheim basteln müsst. Was ihr für eine neue Bleibe braucht, ist nämlich verschwindend gering.

Ihr benötigt für euer neues Eigenheim lediglich eine Tür und einen kleinen Vorrat an Baumaterial, um die Hauswände zu stellen. Hier könnt ihr beispielsweise einfach vertrocknetes Wiesengras oder Sand nehmen. Was die Größe eurer Bude anbelangt, ist lediglich wichtig, dass der Innenraum aus vier Blöcken besteht.

Wie solch eine rasch hin gezimmerte Butze aussehen kann, seht ihr hier im Bild:

Schnellreisepunkt Hauptmenü

Schnellreisepunkt Eine eingemauerte Tür samt Innenraum, der aus vier Blöcken besteht und fertig ist euer Haus.

Hauptmenü Ist der Schnellreisepunkt erst gesetzt, ruft euer Menü mit der Plus-Taste auf und navigiert zum Haus-Symbol.

Wollt ihr also fix einen neuen Schnellreisepunkt bauen oder verlegen und habt gerade keinen Bausatz oder nur wenig Baumaterial dabei, könnt ihr euch so schnell ein neues Zuhause bauen.

Wichtig ist nur, dass ihr stets die Ditto-Fahne vor eurer Bude platziert. Andernfalls habt ihr zwar ein Haus gebaut, das jedoch nicht als Schnellreisepunkt registriert wird.

Für uns hat sich der fixe Budenbau nicht nur als richtig nützlich herausgestellt, wenn wir eine neue Region betreten haben und rasch einen Schnellreisepunkt setzen wollten. Auch kam es immer wieder vor, dass sich der für uns wichtigste Ort in einer Region geändert hat, beispielsweise wenn wir an einem Küstenabschnitt neue Habitate hochgezogen haben.

Wir haben es dann so gemacht, dass wir viele einfache Häuser hingestellt und dann stets die Fahne umgestellt haben.

Habt ihr selbst noch coole Kniffe für Pokopia parat, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir sind schon sehr gespannt.

