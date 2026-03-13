"Ich bin emotional gebrochen": Pokopia-Fan räumt nur eine Mülltonne weg, doch Plinfas traurige Reaktion darauf erwischt ihn komplett kalt

Die Pokémon in Pokopia reagieren auf euer Verhalten und das kann zu emotionalen Situationen führen.

Maximilian Franke
13.03.2026 | 06:30 Uhr

Trauriges Plinfa ist traurig. Trauriges Plinfa ist traurig.

Pokémon Pokopia erobert die Welt vieler Switch 2-Fans gerade im Sturm. In nur vier Tagen konnte sich das Cozy-Game bereits über zwei Millionen Mal verkaufen (via cbnc) und das liegt nicht nur an den vielen Möglichkeiten des Baukastens, sondern auch an der sympathischen Umsetzung der Taschenmonster. Deren Verhalten ist manchmal echt überraschend, so wie in diesem Beispiel aus der Community.

Mehr als nur eine Mülltonne

Auf Reddit, Twitter und Co. finden sich derzeit viele Clips und Screenshots von witzigen Begegnungen und Dialogen mit allen 303 Pokémon des Spiels. Die Monster streunen selbstständig über die Insel, unterhalten sich mit ihren Artgenossen oder reagieren auf das, was die Spielfigur in ihrem Umfeld so treibt.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Ein kurzes Video von User Substantial_Virus493 zeigt etwa ein Plinfa, das sich gerade eine chillige Dusche gönnt – so weit, so normal für ein Pinguin-Pokémon.

Eigentlich kommt der User aber nur deshalb vorbei, weil gerade Aufräumen angesagt ist! Dem fällt auch eine vermeintlich störende Mülltonne zu Opfer, die von Substantial_Virus493 eingesackt wird, um die Gegend schöner zu machen.

Plinfa sieht das aber offenbar komplett anders. Kaum ist die Mülltonne weg, dreht es sich empört um und zeigt deutlich, dass es gar nicht mit der Umdekorierung seines Duschbereichs zufrieden ist.

Hier könnt ihr euch den emotionalen Clip anschauen:

Es stürmt zum Ort, an dem die Mülltonne stand und wackelt wütend mit den Flügeln. Sogar eine kleine Denkblase erscheint, die den Unmut des Wasser-Pokémons unterstreicht. 

Dann spricht es den herzzerreißenden Verlust sogar direkt an und sagt “Meine Mülltonne …”, während es traurig den Kopf nach unten sinken lässt.

Die Community ist erschüttert

Substantial_Virus493 ist von dieser heftigen Reaktion natürlich komplett überrascht und schreibt im Post “Es tut mir Leid, ich wusste nicht, dass dir die Mülltonne so viel bedeutet”.

Auch die Kommentare zeigen sich erschüttert: “Ich bin jetzt emotional gebrochen”, schreibt etwa jemand. “Ich find das witzig, aber gleichzeitig fühle ich mich so schlecht damit”, heißt es an anderer Stelle.

Es gibt aber offenbar sogar einen praktischen Tipp, wie ihr vermeiden könnt, dass Pokémon traurig über eine Veränderung ihres Zuhauses werden. Wie User mattoyaki erklärt, reagieren sie nicht aufgebracht, wenn sie Ditto folgen.

Falls ihr emotionale Ausbrüche eurer Pokémon beim Aufräumen vermeiden möchtet, wäre das also vielleicht eine Möglichkeit – auch wenn die armen, kleinen Monster womöglich trotzdem noch bitterlich weinen werden, sobald sie wieder allein in ihr Heim zurückkehren – ganz ohne Mülltonnen und andere geliebte Gegenstände.

Was denkt ihr: Haben euch die Reaktionen der Pokémon in Pokopia auch schon einmal überrascht?






