Pokémon TCG-Fan findet dutzende geöffnete Booster (!) im Müll eines Geschäfts - und füllt mit den Karten seine eigenen Decks auf

Ein glücklicher Sammelkartenfund im Müll eines Geschäfts.

Stellt euch vor, ihr spaziert an einem Laden vorbei und findet in einer Mülltonne vor dem Geschäft dutzende geöffnete Pokémon TCG-Booster-Packs. Genau das ist einem Sammler passiert und was sich hier abgespielt hat, ist offensichtlich. Offenbar haben Mitarbeitende oder Besucher*innen des Stores die Booster geöffnet, um nach seltenen Karten zu suchen. Der Rest landete einfach im Müll ...

"Glücklicher" Fund in der Tonne mit fadem Beigeschmack

Wie Redditor und Pokémon TCG-Sammler "BenScano" in einem Beitrag schreibt, habe er gemeinsam mit einem Freund zu seinem Geburtstag mehrere Läden abgeklappert, in denen Sammelkarten verkauft werden. Dabei sind die beiden TCG-Fans auf Geschäft gestoßen, in dessen Nähe sie einen Container voller geöffneter Kartenpacks vorfanden:

"Es waren größtenteils Mega Evolutions, Phantasmal Flames, außerdem Star Wars, MTG, Lorcana, One Piece und etwas Weiss Schwarz. Alle Packs waren offensichtlich 'durchsucht'“' – die Full Arts waren rausgezogen worden, alles andere einfach weggeworfen", schreibt der User.

Ob Mitarbeitende des Ladens oder Besucher*innen die Packs still und heimlich geöffnet und nach Rarem durchsucht haben, ist unklar.

So oder so ist es natürlich außerordentlich schade, dass hier offenbar so viele als "wertlos" erachtete Karten einfach so im Müll gelandet sind. Diese hätten gespendet werden können, zum Beispiel an Kinder, meint auch der Finder.

In der Kommentarsektion unter dem Post meldet sich ein Store-Besitzer zu Wort und schildert seine Perspektive. Dabei merkt er an, dass es oft gar nicht so einfach sei, Karten zu verschenken:

Alle paar Jahre machen wir eine große Verschenkaktion, bei der wir 5.000er-Boxen nehmen und sie verschenken. Manchmal geben wir über 60 solcher Boxen weg. Trotzdem entsorgen wir auch regelmäßig Sachen. Was ich sagen kann: Dinge zu verschenken ist manchmal schwieriger, als man denkt. Genau aus diesem Grund schalten wir sogar bezahlte Werbung, um Sachen zu verschenken, damit wir über ein Wochenende hinweg Platz schaffen können [...].

Wobei es natürlich generell ein Unding ist, einfach so Booster aufzureißen und die darin enthaltenen seltenen Karten anschließend teuer weiterzuverkaufen.

Jedenfalls hat "BenScano" die entsorgten Karten eingesackt und seine eigenen Decks damit aufgestockt: "Andererseits habe ich mir ein paar genommen, um Teile meiner Master-Sets zu vervollständigen, vor allem Reverse Holos, was tatsächlich super hilfreich war", schreibt er.

Ist das in Deutschland so erlaubt? Falls ihr in Deutschland Sammelkarten im Müll findet, nehmt diese besser nicht mit. Auch weggeworfene Dinge gehören noch dem jeweiligen Inhaber. Wer Müll einfach einsackt, macht sich strafbar.