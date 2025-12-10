Pokémon-Fan hat ganz besondere Weihnachtsüberraschung für seinen Bruder - schenkt ihm drei coole Karten aus der ersten Generation

Diese drei Pokémon dürfte jeder Fan sofort erkennen. (Bild: HollowBambooEnt auf Reddit)

Weihnachten steht vor der Tür und es ist wieder an der Zeit, Geschenke für die Liebsten auszuwählen. Ein Pokémon-Fan hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für seinen Bruder ausgedacht und schenkt ihm drei Karten, die er sich als Kind immer gewünscht hat.

Die "großen Drei" als Weihnachts-Geschenk

Pokémon-Sammelkarten erfreuen sich mehr denn je großer Beliebtheit. Das liegt sicher auch daran, dass viele Fans, die die Karten als Kinder gesammelt haben, jetzt genug Geld haben, um sich die zu kaufen, die immer außer Reichweite schienen.

So ähnlich ergeht es auch dem Reddit-User "HollowBambooEnt". Allerdings kauft er bestimmte Karten nicht für sich selbst, sondern für seinen Bruder als besondere Weihnachtsüberraschung, wie er in einem Post erzählt.

In ihrer Kindheit sei das Geld relativ knapp gewesen, weshalb sie nur ein paar wenige Packs von ihren Eltern bekommen haben, als sie klein waren. Große Pokémon-Fans waren sie aber trotzdem und der kleine Bruder hatte immer den Traum, irgendwann die Karten von Glurak, Turtok und Bisaflor, auch die "großen Drei" genannt, zu besitzen.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Es handelt sich dabei natürlich um die drei finalen Entwicklungen der Starter-Pokémon der ersten Generation. Der User hat drei dieser frühen Karten in ordentlichem Zustand besorgt und möchte sie seinem Bruder schenken, auch wenn sie wohl nicht gerade günstig waren. Die Glurak-Karte wird in einer weniger wertvollen Version (mit Schatten) auf Cardmarket aktuell etwa für rund 85 Euro gehandelt.

In den Kommentaren gibt es viel Lob und Anerkennung für die schöne Geschichte. Der User sei ein guter Bruder und der Beschenkte werde sich sicher sehr über die Karten freuen, schreiben einige User unter dem Post.

Andere erzählen ganz ähnliche Geschichten aus ihrer Kindheit. Glurak, Turtok und Bisaflor gehören zu den beliebtesten Pokémon, weil viele eben nostalgische Erinnerungen mit den drei Taschenmonstern verbinden.

Kommen wir zur entscheidenden Frage: Für welchen Starter habt ihr euch in eurem ersten Pokémon-Spiel entschieden?