Pokémon TCG Pocket enthüllt neues A3-Set: Hüter des Firmaments erscheint in wenigen Tagen

Das neue A3-Set hört auf den Namen Hüter des Firmaments.

Nachdem mit "Glänzendes Festival" zuletzt ein kleines Set an der Reihe war, geht es Ende des Monats mit dem großen A3-Set in Pokémon TCG Pocket weiter. Was uns hier erwartet und wann es erscheint, wurde jetzt mit einem Trailer offiziell enthüllt und wir fassen für euch wie gewohnt alles Wichtige zusammen.

Wann erscheint Hüter des Firmaments?

Datum: Am 30. April geht's los

Wie das neue Booster-Pack aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer anschauen:

0:49 Pokémon TCG Pocket-Trailer zeigt erste Karten der neuen Boosterpacks 'Hüter des Firmaments'

Autoplay

Um welche Pokémon-Generation geht's im A3-Set?

Erstmals geht's in TCG Pocket in die Alola-Region aus Pokémon Sonne und Mond und wir können dementsprechend Monster aus der siebten Generation fangen.

Wie viele unterschiedliche Packs und Karten gibt's?

Das A3-Set umfasst diesmal zwei unterschiedliche Packs, auf denen die beiden Cover-Monster Solgaleo und Lunala zu sehen sind.

Wie viele unterschiedliche Karten es gibt, wurde zwar noch nicht enthüllt, orientieren wir uns jedoch am A2-Set "Kollision von Zeit und Raum", das ebenfalls aus zwei Packs besteht, könnte sich die Anzahl auf ca. 200 belaufen.

Diese Karte wird für Wirbel sorgen

Schaut ihr euch den oberen Trailer ganz genau an, dürftet ihr über die Karte "Sonderbonbon" gestolpert sein – und deren Beschreibung hat es in sich:

"Wähle 1 deiner Basis-Pokémon im Spiel. Wenn du eine Phase-2-Karte auf deiner Hand hast, die sich aus jenem Pokémon entwickelt, lege jene Karte auf das Basis-Pokémon, um es zu entwickeln und Phase 1 zu überspringen. Du kannst diese Karte nicht während deines ersten Zuges oder für ein Basis-Pokémon, das während deines Zuges ins Spiel gebracht wurde, einsetzen."

Sonderbonbon wird die Kämpfe in TCG Pocket ordentlich durchwirbeln.

Eine Phase der Entwicklung im Kampf zu überspringen, sollte die Deck-Meta künftig ordentlich durchwirbeln und wir können gespannt sein, welche Neuerungen uns im A3-Pack noch erwarten.

Freut ihr euch schon auf das neue Set und wie hat sich TCG Pocket für euch seit Release entwickelt?