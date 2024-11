In Pokémon TCG Pocket könnt ihr Kämpfe ab Runde 1 dominieren und so geht's

Während Arktos in den Videospielen nicht allzu stark ist, haut es im Sammelkartenspiel umso mehr drauf.

Pokémon TCG Pocket ist vor Kurzem erschienen und wirbt vor allem mit seiner Sammelfunktion, durch die ihr täglich zwei bis drei Kartenpackungen öffnen und euren Pokédex damit nach und nach erweitern könnt.

Das Mobile-Spiel hat aber auch mehr zu bieten, indem es Kämpfe aus dem Kartenspiel in vereinfachter Form ermöglicht. Trotz des simpleren Gameplays könnt ihr mächtige Strategien entwickeln, um eure Gegner*innen zu besiegen.

Arktos ex und Misty sind die Star-Karten einer bestimmten Strategie

Eine Strategie besteht etwa daraus, dass ihr jeweils zwei Arktos-ex- und Misty-Karten in euer Deck aufnehmt. Die restlichen Kartenslots könnt ihr dann mit Unterstützer- und Item-Karten auffüllen, damit die euch helfen, schneller an die Arktos-ex- und Misty-Karten zu kommen.

So würde eine potenzielle Deck-Liste vereinfacht aussehen:

2x Arktos ex (aus den Mewtu-Packungen)

(aus den Mewtu-Packungen) 2x Misty (aus den Pikachu-Packungen)

(aus den Pikachu-Packungen) 16 Unterstützer- oder Item-Karten, nur keine Pokémon

So funktioniert die Strategie

Da ihr zu Beginn eines Pokémon-Kampfes ein Pokémon ausspielen müsst, werdet ihr immer zu eurem Arktos ex kommen. Als Basis-Karte könnt ihr es auch immer direkt ausspielen. Arktos ist durch seine Attacke Blizzard ziemlich stark, mit deren Hilfe es für drei Wasser-Energie nicht nur dem gegnerischen Pokémon 80 Schaden hinzufügt, sondern auch den gegnerischen Bank-Pokémon jeweils 10 Schaden.

Euer nächstes Ziel ist es, an die Unterstützer-Karte Misty zu kommen. Andere Item-Karten wie Pokébälle oder Unterstützer-Karten wie Forschung des Professors helfen euch dabei.

Weil Blizzard drei Wasser-Energien benötigt, dauert das Aufladen der Attacke einen Moment. Misty verkürzt diese Aufladezeit durch ihre Fähigkeit, mit der ihr per Münzwurf eine zufällige Anzahl an Wasser-Energien auf ein Wasser-Pokémon legen könnt. Durch das Münzwurf-Element basiert die Strategie zugegebenermaßen etwas auf Glück, die Auszahlung bei einem voll aufgeladenen Arktos ex ist jedoch sehr hoch.

Eine bebilderte Erklärung der Strategie könnt ihr in diesem TikTok auf Englisch anschauen:

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Für wen eignet sich diese Strategie?

Weil die Strategie vergleichsweise simpel ist und wenige Kern-Karten besitzt, können sie alle ausprobieren, die Zugang zu den beiden Karten Arktos ex und Misty haben.

Das Deck hat jedoch einen Glücksspielfaktor, der nicht allen gefallen dürfte. Zusätzlich dazu ist die Strategie dafür gedacht, dass ihr eure Gegner*innen früh mit harten Angriffen trefft und die Kämpfe schnell für euch entscheidet.

An der Stelle ist die GamePro-Community gefragt: Habt ihr die Kämpfe in Pokémon TCG Pocket schon ausprobiert und falls ja, gibt es ein Deck, das euch besonders überzeugt?