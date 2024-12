Pokémon TCG Pocket: Das sind die neuen Promo-Karten, die ihr in den nächsten Wochen geschenkt bekommt

Ihr könnt euch bereits jetzt die Designs von neun zukünftigen Promo-Karten anschauen.

In Pokémon TCG Pocket ist erst kürzlich mit Mysteriöse Insel eine neue Erweiterung erschienen. Obwohl das Mini-Set 86 neue Karten zum Sammeln bietet, erscheinen in den kommenden Wochen noch diverse weitere Promo-Karten, die ihr auf unterschiedliche Art und Weise sammeln könnt. Nun hat ein Redditor deren Designs entdeckt und mit der Community geteilt.

So sehen die kommenden Promo-Karten aus

Auf Reddit teilt User itsprimo die neun Promo-Karten, die demnächst in Pokémon TCG Pocket erscheinen werden. Im Thread könnt ihr euch die Designs direkt selbst anschauen:

Die folgenden Pokémon bekommen demnach Promo-Karten:

Pikachu

Turtok

Lavados

Glumanda

Evoli

Serpifeu

Ramoth

Chillabell

Schiggy

Sind die Bilder vertrauenswürdig?

Ja, obwohl der Redditor itsprimo im Beitrag mit den Bildern selbst keine Quelle teilt, verrät der User später eine Technik, wie ihr euch die Karten im Spiel selbst anschauen könnt.

So funktioniert's:

Wählt im Spiel Pokémon TCG Pocket das Tab “Meine Karten“ aus.

Wählt oben rechts, neben dem Lupen-Icon, das Feld für die Anzeige der kompletten Sets aus.

Ist das Feld aktiviert, geht über die Lupe in die Such-Funktion.

In der Such-Funktion könnt ihr ganz nach unten zur “Kartendex-Ansicht“ scrollen, um dort die beiden Felder “Karten mit einer Seltenheit von einem Stern oder mehr“ und “Promokarten“ auszuwählen.

Bestätigt euren Suchfilter mit “Ok“ und scrollt in der Liste ganz nach unten, wo ihr nun bei den Promo-Karten die neun freien Plätze 025 bis 033 sehen solltet.

Bei dieser Suche werden die Designs von noch nicht erschienenen Karten noch nicht angezeigt, wenn wir sie anklicken. Wenn wir uns aber bei einer ähnlichen, bereits erschienenen Karte die Exemplare unter "Ähnliche Karten" ansehen, können wir schon eine Vorschau auf die Designs der bisher nicht veröffentlichten Promo-Karten erhaschen. Klingt kompliziert, ist aber so einfach möglich:

Bei Ramoth aus dem Mysteriöse-Insel-Set ist unter den ähnlichen Karten bereits die noch nicht erschienene Promo-Karte des Pokémons in der Vorschau zu sehen.

Wann erscheinen die Promo-Karten?

Weder aus dem Reddit-Thread noch aus der Ingame-Ansicht geht hervor, wann die Karten genau erscheinen. Da die Karten aber bereits im Spiel vorhanden und aufrufbar sind, gehen wir davon aus, dass sie in den kommenden Wochen erscheinen.

Aktuell dürftet ihr aber ohnehin noch mit dem Öffnen von Päckchen der neuen Erweiterung Mysteriöse Insel beschäftigt sein.

Durch die Promo-Symbole auf einigen der Karten dürfen wir davon ausgehen, dass die Karten wie bisher im Rahmen von Events erscheinen.

So haben etwa die Glumanda- und Schiggy-Karten ein Chaneira-Symbol am unteren rechten Rand des Artworks, was auf ein Wunderwahl-Event hindeutet. Die anderen Karten, die anstelle von Chaneira ein Pokéball-Symbol besitzen, erwarten wir hingegen im Rahmen eines Drop-Events, wie schon Lapras-ex und Bisaflor zuvor. Dieses Mal scheint die Full-Art-Version von Turtok das Highlight des Events zu sein.

Wie es um die Karten ohne Symbole – also Pikachu und Lavados-ex – steht, können wir hingegen noch nicht sicher sagen. Das wird sich wohl aber wohl zeitnah herausstellen.

Auf welche der kommenden Promo-Karten habt ihr bereits ein Auge geworfen?