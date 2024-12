Pokémon TCG Pocket: Mit diesen 2 Decks könnt ihr das aktuell starke Celebi ex-Deck kontern

In Pokémon TCG Pocket gibt es aktuell eine Celebi ex-Meta. So kontert ihr das Deck.

In Pokémon TCG Pocket ist frisch ein PvP-Event gestartet, bei dem ihr 45 Siege für alle Belohnungen einfahren müsst. Aktuell wird die Meta stark von Celebi ex kontrolliert, weshalb ihr vor allem diese Karten in den kommenden zwei Wochen sehen werdet.

Deshalb findet ihr hier zwei Decks, mit denen ihr das Pflanzen-Pokémon auskontern könnt.

Das sind die Konter-Decks gegen Celebi ex

Pyro-Deck

Pyro macht euer augenscheinlich schwaches Vulnona zur schnellen Killer-Maschine.

Diese Karten nutzen wir:

2x Vulpix

2x Vulnona

2x Magma

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Pyro

2x Sabrina

2x Trank

2x Giovanni (oder 2x Rote Karte, oder 1x Giovanni und 1x Rote Karte)

Deswegen ist es ein guter Konter: Der offensichtlichste Grund ist, dass es sich hier um ein Feuer-Deck handelt, das stark gegen Pflanzen-Pokémon ist.

Zudem ist es ein sehr schnell aufgebautes Deck, das sich um die Trainer-Karte von Pyro dreht. Mit dieser macht nämlich der nächste Angriff von Vulnona, Galoppa und Magmar +30 Schaden. Das Deck setzt vor allem auf das schnelle Setup von Vulnona, mit dem ihr in Kombination mit Pyro direkt ein Celebi ex außer Gefecht setzen könnt. Auch die anderen Karten in einem typischen Celebi Meta-Deck halten einem Vulnona-Angriff nicht stand.

Eine Änderung am Deck ist möglich: Es gibt zwar an sich stärkere Feuer-Pokémon wie Arkani ex oder Glurak ex, aber die setzen wieder auf den Aufbau durch Lavados. Diese Karten muss man natürlich erst einmal besitzen.

Ihr könnt noch das neue Galoppa aus "Mysteriöse Insel" ins Deck nehmen, das macht aber unserer Meinung nach nur die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das stärkere Vulnona auf eurer Hand landet. Zudem seid ihr bei Galoppa für das volle Potential wieder von einem Münzwurf abhängig.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Mewtu ex & Mew ex-Deck

Mew ex wird mit Rossana zu einer gefährlichen Kombo für Celebi-Decks.

Diese Karten benötigt ihr:

1x Mewtu ex

2x Mew ex

1x Trasla

1x Kirlia

1x Guardevoir

2x Rossana

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Sabrina

1x Giovanni

1x Abenteurer-Neuling

Darum ist es ein guter Konter: Mit einer leichten Abwandlung könnt ihr ebenfalls das gute alte Mewtu/Mew ex-Deck spielen. Denn ihr habt mit Mew ex bereits eine Karte drin, die einfach Celebis Angriff kopieren und somit die gegnerische Taktik des Decks selbst verwenden kann.

Dazu kommt die Geheimwaffe Rossana. Diese Karte könnt ihr im Hintergrund aufbauen und dann abfeuern, sobald das Celebi ex mindestens fünf Energie verfügbar hat. Dazu zählt auch die doppelte Energie durch die Fähigkeit des Serpiroyals. Somit habt ihr gleich zwei Pokémon zur Hand, die Celebi ex kontern und schnell besiegen können.

Die hier gezeigten Decks sind nicht automatisch auch die stärksten Decks im Spiel, sondern schlicht sehr gute Konter speziell gegen Celebi ex. Eine aktuelle Übersicht zu den stärksten Decks gibt's hier:

Wichtiger Hinweis: Am Ende nützt euch natürlich auch das beste Deck mit den höchsten Gewinnchancen nichts, wenn ihr nicht auch ein wenig Glück beim Ziehen der Karten habt. Die Konter setzen in diesem Fall nicht auf Münzwürfe, weshalb ihr ein wenig mehr Konsistenz im Setup eures Decks habt. Sofern ihr die Karten auf eure Hand bekommt, sollte einem Sieg nichts im Weg stehen.

Zusätzlich dazu könnt ihr auch noch Glück haben, wenn die Münzwürfe von Celebi ex nach hinten losgehen und der Gegner komplett euren Angriffen ausgeliefert ist.

Welches Deck spielt ihr aktuell am liebsten?