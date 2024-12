Die nächsten Events für Pokémon TCG Pocket sind bekannt - das erwartet euch bis Ende Januar

Einige zukünftige Pokémon TCG Pocket-Events wurden geleaked.

Pokémon TCG Pocket ist Ende Oktober erschienen und hat seitdem diverse Events sowie ein erstes Mini-Set bekommen, um seine Spieler*innen neben dem Sammeln und Kämpfen weiter zu beschäftigen. Einige zukünftige Events wurden nun bereits geleaked.

Das sind die kommenden Events für Pokémon TCG Pocket

Die folgenden Events wurden über Datamining (via ptcgpocket.gg) bestätigt. In unserer Auflistung verraten wir euch außerdem, was euch ungefähr bei den kommenden Events erwartet:

20. Dezember bis 10. Januar - Emblem-Event Mysteriöse Insel (45 Siege für Gold-Emblem)

- Emblem-Event Mysteriöse Insel (45 Siege für Gold-Emblem) 25. Dezember bis 01. Januar - Feiertags-Event (tägliches Einloggen für Pack-Sanduhren und Mysteriöse-Insel-Booster)

- Feiertags-Event (tägliches Einloggen für Pack-Sanduhren und Mysteriöse-Insel-Booster) 26. Dezember bis 01. Januar - Ein massiver Auflauf von Elektro-Pokémon (Zapdos-ex)

- Ein massiver Auflauf von Elektro-Pokémon (Zapdos-ex) 01. Januar bis 08. Januar – Neujahr-Event (einfache Missionen für Pack-Sanduhren, Mysteriöse-Insel-Booster und Pikachu-Promokarte)

– Neujahr-Event (einfache Missionen für Pack-Sanduhren, Mysteriöse-Insel-Booster und Pikachu-Promokarte) 01. Januar bis 15. Januar – Drop-Event Turtok

– Drop-Event Turtok 08. Januar bis 22. Januar - Wunderwahl-Event Teil 1 (Glumanda und Schiggy)

- Wunderwahl-Event Teil 1 (Glumanda und Schiggy) 15. Januar bis 22. Januar - Wunderwahl-Event Teil 2 (Glumanda und Schiggy)

- Wunderwahl-Event Teil 2 (Glumanda und Schiggy) 20. Januar bis 27. Januar - Emblem-Event Mysteriöse Insel (5 Siege am Stück für Gold-Emblem)

- Emblem-Event Mysteriöse Insel (5 Siege am Stück für Gold-Emblem) 23. Januar bis 29. Januar - Ein massiver Auflauf von Psycho-Pokémon (Mew-ex)

Über den Fund durch Datamining ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Events stattfinden werden. Die genauen Zeitpunkte können aber noch abweichen.

Eine Übersicht der kommenden Promokarten könnt ihr hingegen hier sehen:

Das steht zusätzlich im Januar an

Tausch-Funktion: Obwohl die kommenden Wochen in Pokémon TCG Pocket durch die Feiertage gut mit Inhalten gefüllt sind, kommen im Januar noch weitere Elemente zum Spiel hinzu. So soll der erste Teil der Tauschfunktion endlich hinzugefügt werden. Der zweite Teil soll dann irgendwann im Rest von 2025 folgen.

Neues Booster-Set: Auch wenn das Mysteriöse-Insel-Set zum aktuellen Zeitpunkt noch brandneu ist, sieht das Ende Januar wahrscheinlich schon wieder anders aus. Da dürfte das ebenfalls bereits bestätige A2-Set genau richtig kommen. Was genau drin ist, werden wir in wahrscheinlich im neuen Jahr erfahren.

Hier könnt ihr euch den Trailer des aktuellen Mini-Sets Mysteriöse Insel anschauen:

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Die kommenden Wochen dürften also nicht nur hoffentlich eine gemütliche Weihnachtszeit bedeuten, sondern auch mehr Grind in Pokémon TCG Pocket. Neben den bereits bekannten Events ist es auch schön zu sehen, dass die Entwickler*innen sich besondere Aktionen für die Festtage überlegt haben. Wir hoffen darauf, dass sich die zusätzlichen Goodies für Feiertage allgemein etablieren.

Auf welches der kommenden Events freut ihr euch am meisten?