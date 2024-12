Pokémon TCG Pocket: Grafikdesigner erstellt einfach eigene Gengar-Immersionskarte, die wir so unbedingt im Spiel haben wollen

Die Gengar-Immersionskarte würde sich bestens im Spiel machen. (Quelle: dhawy_taylor auf Instagram)

Seit Ende Oktober können Pokémon-Fans ihrer Sammelleidenschaft mit dem Mobile-Spiel Pokémon TCG Pocket Ausdruck verleihen. Neben "klassischen" Karten gibt es im Spiel auch ein paar ganz besondere Designs, die natürlich auch entsprechend selten sind.

Die sogenannten Immersionskarten sind eine neue, rein digitale Kartenart, die es exklusiv im Mobile-Spiel gibt. Die Karten kommen mit einer ganz besonderen Animation, die Spieler*innen quasi in die Karte eintauchen lässt. Bisher gibt es nur vier dieser Karten. Ein Fan zeigt, wie cool eine weitere aussehen könnte.

So cool wäre eine Gengar-Immersionskarte

So ist der aktuelle Stand: Bisher gibt es im digitalen Sammelkartenspiel vier verschiedene Immersionskarten. Dabei handelt es sich um spezielle Versionen der Pokémon Mew, Mewtu, Glurak und Pikachu. Wie ihr die Karten bekommt und was sie können, haben wir in einem eigenen Artikel für euch zusammengefasst:

Die Animationen der Immersionskarten sind ziemlich gelungen und bei den Fans dementsprechend beliebt. In der Zukunft wird es sicher noch mehr dieser Karten im Spiel geben und Pokémon-typisch hat wohl jeder favorisierte Taschenmonster, die eine solche Karte verdient hätten.

Wer sich mit Grafikdesign auskennt und nicht länger warten will, kann sich natürlich auch "einfach" eigene Immersionskarten animieren. So hat es zumindest der italienische Grafiker dhawy_taylor gemacht. Auf seinem Instagram-Kanal präsentiert er seine eigene Gengar-Immersionkarte:

Und die ist absolut gelungen! Wie bei den anderen Karten gibt es quasi einen "Rundflug", der die in diesem Fall schaurige Umgebung und weitere, passende Pokémon zeigt. Der Grafikdesigner hat sich hier etwa für ein Rettan, ein Nebulak, ein Golbat und weitere Pokémon entschieden.

Auch die Hintergrundmusik dürfte Fans der Spiele bekannt vorkommen. Es handelt sich hierbei nämlich um die Musik, die in der Stadt Lavandia zu hören ist. In der ersten und dritten Generation ist die Stadt für seinen Pokémon-Turm und das Auftreten von Geistern bekannt. Wie passend!

Wie gefällt euch die Gengar-Immersionskarte? Wollte ihr sie auch am liebsten direkt im Spiel sehen?