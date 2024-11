Pokémon TCG Pocket - Alle immersiven Karten und wie ihr sie bekommt

Glurak und Mewtu zählen mit zu den ersten Immersionskarten in Pokßemon TCG Pocket.

Eine Besonderheit von Pokémon Trading Card Game Pocket liegt in den immersiven Karten. Sie sind nicht nur selten und damit meist sehr stark, sondern besonders animiert. Sie alle zu sammeln, steht daher weit oben auf der ToDo-Liste vieler Spieler*innen. Welche Immersionskarten es zum aktuellen Zeitpunkt gibt und wie wir sie erhalten, fassen wir daher hier zusammen.

Hinweis: Mit der Zeit werden weitere Immersionskarten ins Spiel kommen. Wir werden diese Übersicht dann entsprechend aktualisieren.

Was sind Immersionskarten in Pokémon TCG Pocket?

Bei Immersionskarten handelt es sich um eine neue, rein digitale Kartenart, die es exklusiv in Pokémon Sammelkartenspiel Pocket gibt. Wie der Name schon andeutet, sind diese Karten immersiver. Wir "tauchen" quasi in sie ein, was bedeutet, dass es eine aufwendige Animation gibt, die uns das Gefühl gibt, in der Illustration zu stecken.

Immersionskarten zählen zu den seltensten und damit beliebtesten Karten. Wie wir an sie herankommen, kann variieren. Es reicht nicht immer, einfach nur Boosterpacks zu öffnen.

Unter Umständen sind die Immersionskarte auch Teil von (geheimen) Missionen. Die vier Exemplare der ersten Erweiterung "Unschlagbare Gene" bilden beispielsweise eine Sammlung. Haben wir diese vervollständigt, erhalten wir extra Belohnungen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Alle immersiven Karten, die es bislang in Pokémon TCG Pocket gibt

Wir fügen den aufgelisteten Immersionskarten unten weiter jeweils ein Video hinzu, damit ihr euch selbst einen Eindruck davon machen könnt, solltet ihr die Karte noch nicht besitzen.

Kurzübersicht:

Mew (A1 #283)

Mewtu ex (A1 #282)

Glurak ex (A1 #280)

Pikachu ex (A1 #281)

Mew Immersionskarte

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Karte: Mew (A1 #283)

Mew (A1 #283) Seltenheit: ☆☆☆

☆☆☆ Erweiterung: Unschlagbare Gene/Genetic Apex

So bekommt ihr die Karte: Mew kann nicht aus den Boosterpacks gezogen werden. Um sich das 151. Pokémon zu sichern, müssen wir den Kanto-Dex vervollständigen. Das bedeutet, dass wir alle 150 Pokémon, die vor Mew stehen, als Karte gesammelt haben müssen.

Was es dabei noch zu beachten gibt und wie ihr alle Kanto-Pokémon sammeln könnt, haben wir in einem extra Guide näher erklärt:

Mehr zum Thema Pokémon TCG Pocket: Mew freischalten - So bekommt ihr die legendäre Karte von Daniel Hagen

Mewtu ex Immersionskarte

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Karte: Mewtu ex (A1 #282)

Mewtu ex (A1 #282) Seltenheit: ☆☆☆

☆☆☆ Erweiterung: Unschlagbare Gene/Genetic Apex

So bekommt ihr die Karte: Mewtu kann nur in den Mewtu-Boosterpacks gezogen werden. Alternativ setzt ihr 1.500 Pack-Punkte ein, um es dafür einzutauschen.

Glurak ex Immersionskarte

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Karte: Glurak ex (A1 #280)

Glurak ex (A1 #280) Seltenheit: ☆☆☆

☆☆☆ Erweiterung: Unschlagbare Gene/Genetic Apex

So bekommt ihr die Karte: Das immersive Glurak ex kann nur aus Boosterpacks mit dem Glurak-Design gezogen oder gegen 1.500 Pack-Punkte getauscht werden.

Pikachu ex Immersionskarte

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Karte: Pikachu ex (A1 #281)

Pikachu ex (A1 #281) Seltenheit: ☆☆☆

☆☆☆ Erweiterung: Unschlagbare Gene/Genetic Apex

So bekommt ihr die Karte: Die Pikachu-Karte ist Teil des Pikachu-Boosterpacks. Solltet ihr kein Glück haben, aber 1.500 Pack-Punkte besitzen, könnt ihr die Karte dagegen eintauschen.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche ist eure liebste Immersionskarte? Ist es euch wichtig, sie alle zu sammeln?