Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 seltensten Karten in Kollision von Raum und Zeit (A2) und ihre lächerlich geringen Drop-Chancen

Hier sind die seltensten Karten aus dem neuen Booster im Überblick!

Na, habt ihr schon Hornhaut auf den Fingern vom fleißigen Öffnen der neuen Boosterpacks aus der Pokémon TCG Pocket-Erweiterung "Kollision von Raum und Zeit"? Vielleicht ist euch dann sogar schon eine seltene Karte aus dem neuen A2-Set entgegengesprungen und ihr fragt euch jetzt, welche Raritäten die frische Erweiterung außerdem zu bieten hat. Vielleicht hattet ihr aber auch noch gar kein Glück, denn die seltensten Karten schmücken sich erneut mit extrem niedrigen Pull-Chancen.

In diesem Artikel zeigen euch die seltensten Karten aus "Kollision von Raum und Zeit" und ihre Drop-Chancen - Die Spoilerwarnung versteht sich von selbst!

Palkia - Gold-Karte (Krone)

Seltenheit: Krone

Krone Drop-Chancen: als 4. Karte: 0,020% als 5. Karte: 0,080%



Dialga - Gold-Karte (Krone)

Seltenheit: Krone

Krone Drop-Chancen: als 4. Karte: 0,020% als 5. Karte: 0,080%



Wichtiger Hinweis zu den beiden Gold-Karten: Dialga ex (Krone) und Palkia ex (Krone) sind die beiden seltensten Karten in der neuen Erweiterung. Dabei ist es ganz egal, welches der neuen Booster ihr öffnet: Beide Packs können sowohl Dialga ex (Krone) als auch Palkia ex (Krone) zu einer Drop-Wahrscheinlichkeit von 0,040% enthalten.

Immersive Full-Art (3 Sterne)

Dialga ex:

0,222% (als 4. Karte)

0,888% (als 5. Karte)

Palkia ex:

0,222% (als 4. Karte)

0,888% (als 5. Karte)

Anders als bei den beiden Gold Kronen-Karten von Palkia und Dialga handelt es sich bei den beiden Immersives um booster-spezifische Karten. Heißt: Palkia ex (Immersive Full-Art) bekommt ihr ausschließlich im Palkia-Booster, Dialga (Immersive Full-Art) gibt's dagegen nur im Dialga-Booster.

Pokémon TCG Pocket - Tauschfunktion jetzt verfügbar

Pokémon TCG Pocket-Fans dürfen sich nicht nur über die neue Erweiterung freuen, sondern auch über die Möglichkeit, endlich ihre Karten mit anderen Freund*innen tauschen zu dürfen.

Wobei das Verb "freuen" beim neuen Feature aktuell eher nicht auf die Mehrheit zutrifft: Die Tauschfunktion erntet nämlich gerade viel Kritik. Erst gestern hat Entwickler DeNa ein Statement veröffentlicht und gelobt Besserung. Details dazu könnt ihr in der oben verlinkten GamePro-News nachlesen.

Habt ihr bereits seltene Karten aus der neuen Erweiterung gezogen?