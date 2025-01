Pokémon TCG Pocket: Kommendes A2-Set führt wohl neue Seltenheitsstufe ein, die noch rarer als bei den Gold-Karten ist

Das kommende Set "Kollision von Raum und Zeit" von Pokémon TCG Pocket bringt mehr als nur neue Karten mit.

Pokémon TCG Pocket feiert am 30. Januar 2025 sein dreimonatiges Jubiläum. Das wird auch der Zeitpunkt sein an dem die nächste Erweiterung "Kollision von Raum und Zeit" (A2). Neben den bekannten Arten von Karten, könnten sie auch eine brandneue Seltenheitsstufe im Spiel etablieren.

Einen ersten Blick auf das neue Booster-Pack gibt der folgende Trailer:

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Autoplay

Neue Regenbogen-Rarität?

Gemäß Leaks (via ptcgpocket.gg) soll mit dem neuen A2-Set ("Kollision von Raum und Zeit") eine neue Seltenheitsstufe eingeführt werden. Die soll übersetzt “Regenbogen-Rarität“ heißen und sogar noch seltener als die 3-Sterne- beziehungsweise Kronen-Karten sein.

Auf der chinesischen Videoplattform bilibili wurde das Aussehen der neuen Regenbogen-Rarität mutmaßlich geleaked (via ptcgpocket.gg).

Wie genau diese neue Seltenheitsstufe sich von den bisherigen unterscheiden soll, ist aktuell noch unklar. Die Leaks geben an, dass die Regenbogen-Karten von TCG Pocket den hyperseltenen Pokémon-Karten des physischen Sammelkartenspiels entsprechen.

Die sogenannten “Hyper Rare“-Karten wurden mit dem Set Karmesin & Purpur im Jahr 2023 im Sammelkartenspiel hinzugefügt und zeichnen sich durch die Seltenheitsstufe von drei goldenen Sternen sowie einem goldenen Design aus. Sowohl die 3-Sterne-Seltenheitsstufe als auch das goldene Design sind bereits in Pokémon TCG Pocket enthalten.

An der Stelle möchten wir euch nochmals darauf hinweisen, dass die Regenbogen-Rarität in Pokémon TCG Pocket noch nicht offiziell von den Entwickler*innen von Creatures Inc. und DeNA bestätigt wurde. Ob bereits die zweite große Erweiterung die Seltenheitsstufen auffrischt, ist von daher vor Release des Sets unklar.

Eine Neuerung, die zusätzlich zu den frischen Karten die App begrüßt, wird die langersehnte Tauschfunktion sein:

Anders als das Mini-Set Mysteriöse Insel rund um das Pokémon Mew, soll Kollision von Raum und Zeit wieder eine größere Erweiterung wie bei Unschlagbare Gene werden. Das bedeutet, dass wieder eine Menge neuer Karten kommen, die es aus Päckchen zu ziehen und zu sammeln gilt.

Wie viele Pack-Sanduhren habt ihr für die neue Erweiterung bereits zusammengespart?