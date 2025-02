Pokémon TCG Pocket-Fan öffnet Booster-Packung und erlebt sein blaues Wunder: Inhalt erinnert verdächtig an MissingNo.

Pokémon TCG Pocket bleibt nicht von Bugs und Glitches verschont.

In Pokémon TCG Pocket wird das Sammeln großgeschrieben. Mit zwei beziehungsweise drei (für Besitzer*innen des Premium-Passes) kostenlosen Booster-Päckchen am Tag könnt ihr langsam, aber sicher eure Kartensammlung vervollständigen. Wer möchte, dass es schneller vorangeht, kann Pack-Sanduhren horten und ausgeben oder Echtgeld in die Hand nehmen.

Sicher ist: Das Öffnen der Booster-Packungen wird in TCG Pocket regelrecht zelebriert. Ein Redditor hat jedoch sein blaues Wunder erlebt, als er ein bestimmtes Päckchen geöffnet hat.

Redditor öffnet TCG Pocket-Booster-Packung und entdeckt… MissingNo.?!

Als der User mole_man1992 eine Booster-Packung aus dem neuen A2-Set “Kollision von Raum und Zeit“ öffnet, sieht der Inhalt zuerst vielversprechend aus. An vorderster Stelle befindet sich zwar ein gewöhnliches Schneid-Rotom, doch die Seitenansicht offenbart potenziell seltene Karten.

Kleiner “Trick“: Wenn ihr ein frisch geöffnetes Päckchen zur Seite dreht, könnt ihr die Ränder der hinteren Karten sehen. Wenn die silbern sind, dann erwarten euch leider keine seltenen Exemplare. Sind sie hingegen bunt wie beim unteren Bild, könnt ihr euch auf besondere Karten freuen.

Wirklich nützlich ist dieses kleine Detail nicht. Ihr könnt aber damit herumspielen und schauen, ob es eure Vorfreude auf das jeweilige Booster-Päckchen erhöht.

Schaut ihr euch die weiteren Bilder des Reddit-Beitrags an, könnt ihr ganz merkwürdige Karten darunter entdecken. Es sind weder die typischen Illustrationen noch Beschreibungen zu erkennen. Stattdessen sind ungewöhnliche Muster zu sehen.

Außerdem, was für den Redditor besonders schade sein dürfte, sind die restlichen Karten trotz Vorschau in der Seitenansicht vermutlich nicht selten. Auf dem dritten Bild erkennen wir anhand des Titels ein gewöhnliches Fiffyen und die letzte Karte scheint ein Manaphy zu sein. Da sich an der unteren linken Ecke ein Stern befindet, könnte es immerhin das seltenere Exemplar sein, das zumindest eine schöne Illustration zeigt.

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Daher kommt das MissingNo.

Die verbuggte Packung ist zwar interessant, zeigt aber nicht das Glitch-Pokémon MissingNo. Wie kommen der Redditor und wir also darauf?

Tatsächlich handelt es sich dabei vor allem um eine Anspielung an den legendären Glitch, da dieser in den alten Pokémon Editionen Rot und Blau ebenfalls absurde Sachen mit den Spielen anstellt. Solch wilde Linien und verpixelte Bilder gehören zum Glitch mit dazu.

Ein Glitch, der die Community amüsiert

Der Beitrag von mole_man1992 findet im ersten Tag nach der Erstellung eine Menge Anklang, da über 11.000 Personen Upvotes dalassen. Die Bilder dürften die User amüsieren, da wir in den Kommentaren eine Menge Scherze entdecken.

Der User whooguyy macht sich zum Beispiel über die Schätzungen des Geldwertes bei Sammelkartenspielen lustig, indem er scherzhaft fragt, ob mole_man1992 den “digitalen Fehldruck“ zur Bewertung einsenden wolle. Orgarlorg_9000 bemerkt hingegen, dass das Booster-Päckchen wie ein besonderes “God Pack“ schien, ehe es sich als “Bug Pack“ entpuppte. Schade.

Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir einer solchen verbuggten Booster-Packung begegnen. Bisher beschränken sich unsere Erfahrungen mit Problemen in TCG Pocket vor allem auf die Veröffentlichungen neuer Sets. Das Nächste soll übrigens bereits Ende des Monats erschienen – da hoffen wir doch mal auf einen glatteren Start als bisher.

Habt ihr schon Bugs in Pokémon TCG Pocket bemerkt?