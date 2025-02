Pokémon TCG Pocket-Wunderwahl-Event zeigt neue Ausrüstungsgegenstände - Diese 3 Karten könnten bald im Spiel erscheinen

Das aktuelle Panflam-Wunderwahl-Event zeigt drei Gegenstände aus den Pokémon-Spielen.

Na, habt ihr schon alle wichtigen Karten aus der neuen Erweiterung “Kollision von Raum und Zeit“ gezogen? Das A2-Set aus Pokémon TCG Pocket ist noch keine zwei Wochen draußen und die Community schaut bereits jetzt in die Zukunft.

Zurecht; denn bereits Ende Februar soll das nächste Mini-Set im Stil von “Mysteriöse Insel“ erscheinen und noch mehr sammelbare Karten ins Spiel bringen. Darunter könnten sich drei bestimmte Ausrüstungsgegenstände befinden.

3 neue, mögliche Item-Karten für TCG Pocket

Auf Reddit beweist der User ZanderAndBass ein aufmerksames Auge und teilt die Beobachtung zum aktuellen Panflam-Wunderwahl-Event. Die könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Darum geht’s: Im Wunderwahl-Event könnt ihr besondere Karten, Wunder-Sanduhren sowie Event-Shop-Tickets ergattern. Letztere könnt ihr im Event-Shop aktuell für Hintergründe und Cover ausgeben.

Darunter ist der Panflam-Hintergrund, den ihr auf dem Reddit-Beitrag sehen könnt. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr neben den niedlichen Panflam-Zeichnungen Ausrüstungsgegenstände aus den Pokémon-Spielen sehen.

Die folgenden drei Gegenstände sind Teil des Panflam-Hintergrunds in TCG Pocket:

Überreste

Fokusband

Nanabbeere

Bis jetzt sind die drei Items noch keine Karten im Spiel. Tatsächlich wäre es jedoch denkbar, dass sie im kommenden Mini-Set A2a dazustoßen.

Damit wären die drei Gegenstände eine wunderbare Ergänzung zu den bisherigen Item-Karten Beulenhelm, Riesige Robe und Prunusbeere.

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Autoplay

Das könnten die 3 Item-Karten draufhaben

Überreste regenerieren in den Videospielen sowie im Sammelkartenspiel in der Regel eine bestimmte Anzahl Trefferpunkte eurer Pokémon pro Runde. Das Fokusband verhindert dafür, dass das ausgerüstete Pokémon mit einem einzigen Treffer ausgeknockt wird. Dafür wird das Item nach einmaligem Einsatz auch wieder abgelegt.

Die Nanabbeere findet im Gegensatz zu den beiden anderen Gegenständen weniger Verwendung. Als Kochzutat für Knurspe in den Spielen hat sie lediglich in Pokémon GO die zusätzliche Funktion, wilde Pokémon im Kampf zu verlangsamen. Eine mögliche Umwandlung für TCG Pocket könnte unserer Idee nach sein, dass das gegnerische Pokémon bei einem Angriff auf ein ausgerüstetes Pokémon eine Runde aussetzen müsste.

Ob die drei Gegenstände es als Karten wirklich ins Mobile-Game schaffen, muss sich noch herausstellen. Aktuell handelt es sich dabei lediglich um eine Mutmaßung im Zusammenhang mit einer Event-Belohnung.

Durch Pokémon wie Panzaeron, die mit Ausrüstungsgegenständen weitere Effekte bekommen, wären weitere Item-Karten für TCG Pocket jedoch denkbar.