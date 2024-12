Pokémon TCG Pocket: Die neue Erweiterung Mysteriöse Insel macht die Problemkarte Misty noch stärker

Als wäre Misty nicht schon stark genug, kommt in der neuen Erweiterung Hilfe in Form eines Pokémons.

Das erste Mini-Set von Pokémon TCG Pocket trägt den Namen Mysteriöse Insel und ist soeben frisch erschienen. Euch erwarten 86 neue Karten, die ihr sammeln oder für Kartenduelle verwenden könnt. Darunter ist auch ein zunächst unscheinbares Pokémon, das in Kombination mit der starken Unterstützer-Karte Misty mächtige Kombos entfalten kann.

Mysteriöse Insel-Karte Aquana ist gut in Kombination mit Misty

Wir sprechen von der Pokémon-Karte Aquana. Achtung: Im ersten Set Unschlagbare Gene von Pokémon TCG Pocket hat es ebenfalls ein Aquana, das zwar einen soliden Angriff hat, jedoch keine Fähigkeit, die mit Karten wie Misty gut funktioniert.

Was kann Aquana?

Die Aquana-Karte aus dem Mini-Set Mysteriöse Insel hat mit Wellenplatscher einen Angriff, der für drei Energien 60 Schadenspunkte verursacht. Diese Attacke drückt mittelmäßigen Schaden und fällt insgesamt schwächer aus als beim Aquana aus dem Set Unschlagbare Gene. Das verursacht mit Blasengully gleich viel Schaden für dieselbe Anzahl an Energie, heilt sich dafür aber um 30 KP.

Die interessante Ergänzung am neuen Aquana ist die Fähigkeit Wegspülen, mit deren Hilfe ihr beliebig oft während eures Zuges Wasser-Energien von Bank-Pokémon auf euer aktives Pokémon schieben könnt.

Aquanas Fähigkeit eröffnet neue Möglichkeiten – und macht Misty stärker

Anders als im physischen Sammelkartenspiel fügt ihr euren Pokémon nicht Energie über Karten hinzu, sondern bekommt in der Regel pro Runde eine Energie, die ihr frei an eure Pokémon anlegen könnt. Das macht Karten wie Misty, aber auch Lavados-ex oder Guardevoir unglaublich stark, weil diese den Prozess des Energie-Anlegens beschleunigen.

Mithilfe von Aquana könnt ihr nun auch Pokémon nach dem Einsatz von Misty aufladen. Außerdem können euch eure Gegner*innen mithilfe der Unterstützer-Karte Sabrina keinen Strich mehr durch die Rechnung machen, indem sie euer voll aufgeladenes Pokémon auf die Bank befördern. Mit Aquana könnt ihr das neue Pokémon direkt wieder aufladen.

Vor allem profitiert ihr jetzt auch davon, wenn Misty sich mal wieder gönnerhaft zeigt und einem einzigen Pokémon übertrieben viele Energien anlegt. Mit Aquana habt ihr die Möglichkeit, die überschüssigen Energien an andere Pokémon zu verteilen und somit mehr von Mistys Münzwurf zu profitieren.

Das neue Aquana aus Pokémon TCG Pocket erinnert an Karten wie etwa Espinodon aus dem physischen Sammelkartenspiel. Das hat mit Unfassbare Kälte eine ähnliche Fähigkeit, mit deren Hilfe ihr beliebig oft Wasser-Energien aus eurer Hand an Pokémon anlegen könnt. Eine Fähigkeit, die in Kombination mit Pokémon wie Baojian-ex zu eigenen Decks geführt hat.

Aus den Erfahrungen des herkömmlichen Sammelkartenspiels sowie der Gebrauchsweise von Misty in Pokémon TCG Pocket sind wir von daher gespannt, wie sich Aquana aus der Mysteriöse-Insel-Erweiterung schlagen wird und welche Decks sich damit etablieren werden.

In der Zwischenzeit öffnen wir aber weiterhin fleißig Packungen aus der neuen Erweiterung.

Werdet ihr das neue Aquana ausprobieren?