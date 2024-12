Neues Pokémon TCG Pocket-Update ist da und es ist größer als üblich

Am 24. Dezember gab es ein neues Update für PTCGP.

Wer am heutigen Weihnachtstag nicht allzu lange ausgeschlafen und schon die ersten Boosterpacks in Pokémon Trading Card Game Pocket geöffnet hat, wird es bereits gesehen habe: Es gibt ein neues Update.

Nach dem Start der App werden wir aufgefordert, neue Dateien herunterzuladen. Allerdings machen es die Entwickler*innen passend zum Feiertag besonders spannend, denn weder die Versionsnummer noch die Patch Notes sind bekannt. Wir haben trotzdem eine Ahnung, was in dem Update drinsteckt.

Seit wann ist das Update verfügbar? 24. Dezember um 7 Uhr

24. Dezember um 7 Uhr Wie groß ist das Update? 5 MB

In Pokémon Trading Card ist durch die Events und neuen Erweiterungen immer etwas los. Zu Feiertagen wie Weihnachten gibt's wie in vielen anderen Live-Service-Spielen aber noch einmal besondere Inhalte – was auch zusätzliche bzw. größere Updates bedeutet.

So erfordert das neue Update dieses Mal einen 5 MB-Download, statt wie sonst üblichen nur einen Megabyte. Allerdings können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob der größere Download auch mehr Patch Notes bedeutet.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Die Patch Notes … sind unbekannt

An dieser Stelle würden wir euch gerne die Patch Notes nennen, allerdings wurden die bislang nicht von den Entwickler*innen geteilt. In den App Stores von iOS und Android, wo sie normalerweise direkt aufgelistet werden, gibt es derzeit noch keinen Eintrag zur neuen Version. Wir bekommen lediglich Version 1.0.9 von vor drei Wochen und alle vorherigen Patches angezeigt.

Allerdings hat sich nach dem 5 MB-Download bei uns auch nicht die Versionsnummer in der App aktualisiert. Hierbei könnte es sich um einen Fehler handeln, oder aber der neue Download zahlt tatsächlich noch auf die alte Version ein, was jedoch etwas ungewöhnlich wäre.

Immerhin erwarten uns die nächsten Tage noch viele neue Inhalte in Pokémon Trading Card Game. Alleine deshalb wirkt ein neues Update mit eigener neuen Versionsnummer wahrscheinlich. Wir bekommen etwa ab dem 25. Dezember ein paar Tage lang kostenlose Items geschenkt:

Außerdem kennen wir dank Leaks auch schon die nächsten Events. Am 26. Dezember soll etwa ein Massiver Auflauf-Event stattfinden. Mehr dazu lest ihr oben im verlinkten Artikel.

Neben den neuen Inhalten könnte der heutige Patch aber auch als Vorbereitung auf eine Winterpause für die Entwickler*innen dienen. Was das Update aber letztendlich bewirkt und wieso die Versionsnummer nicht aktualisiert wurde, wird sich aufgrund der Feiertage aber vermutlich auch die nächsten Tage nicht klären lassen. Sollten wir dennoch Neues erfahren, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Was glaubt ihr, steckt genau hinter dem neuen Update? Habt ihr vielleicht Veränderungen im Spiel bemerkt?