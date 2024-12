Diese Pokémon TCG Pocket-Belohnungen könnt ihr über Weihnachten abstauben

Die Weihnachtsbelohnungen drehen sich vor allem um die aktuellen Mysteriöse-Insel-Packungen.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Damit ihr euch zwischen genüsslichem Schlemmen und anregenden Unterhaltungen mit der Familie weiterhin bei Pokémon TCG Pocket blicken lasst, haben sich die Entwickler*innen ein kleines Event überlegt, das euch über die Feiertage mit unterschiedlichen Login-Belohnungen begrüßt.

Diese Belohnungen gibt’s im Weihnachts-Event von Pokémon TCG Pocket

Über die Feiertage bekommt ihr täglich eine Belohnung. Untenstehend könnt ihr die Belohnungen für die jeweiligen Tage einsehen:

25. Dezember: 12 Pack-Sanduhren + Weihnachts-Kartenrahmen

12 Pack-Sanduhren + Weihnachts-Kartenrahmen 26. Dezember: 1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“

1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“ 27. Dezember: 1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“

1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“ 28. Dezember: 12 Pack-Sanduhren

12 Pack-Sanduhren 29. Dezember: 1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“

1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“ 30. Dezember: 1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“

1 Booster-Packung “Mysteriöse Insel“ 31. Dezember: 12 Pack-Sanduhren

Wie üblich gelten die Zeiträume ab 07:00 Uhr des genannten Tages bis zu 06:59 Uhr des Folgetages.

Wie bekomme ich die Belohnungen?

Um in den Genuss der insgesamt 36 Sanduhren und vier Mysteriöse-Insel-Packungen zu kommen, müsst ihr euch lediglich in Pokémon TCG Pocket einloggen beziehungsweise die App starten. Die Belohnungen solltet ihr dann wie üblich im Startbildschirm entweder oben rechts bei den Geschenken oder unten rechts bei den Missionen abholen können.

Wenn ihr die Pack-Sanduhren ebenfalls für Mysteriöse-Insel-Booster einlöst, geben euch die Entwickler*innen mit sieben Päckchen eine weitere Hilfestellung, um an die Star-Karte Mew-ex des aktuellen Sets zu kommen – außer ihr gehört schon zu den Glücklichen, die die Pokémon-Karte bereits ihr Eigen nennen können.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Weitere Events bis Ende Januar

In den kommenden Wochen stehen neben dem Weihnachts-Event noch weitere Ereignisse an, in deren Rahmen ihr unterschiedliche Belohnungen für Pokémon TCG Pocket sammeln könnt.

Dazu gehören die Emblem-Events, die als Mysteriöse-Insel-Pendant gleich funktionieren und in denen ihr Embleme für eure Profilseite verdienen könnt. Eure Kartensammlung könnt ihr hingegen unter anderem beim massiven Auflauf von Elektro-Pokémon oder dem Wunderwahl-Event im Januar aufbessern, das sich um Glumanda und Schiggy dreht.

Holt ihr euch die Belohnungen an den Feiertagen ab oder seid ihr ohnehin schon komplett im aktuellen Emblem-Event vertieft, das euch für das Gold-Emblem ganze 45 Siege gegen andere Spieler*innen abverlangt?