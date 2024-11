“Bitte, lasst mich Packungen vor dem Schlafengehen in Ruhe öffnen“ - Pokémon TCG Pocket-Spieler fordern Feature, das fast jede App hat

Das Einbauen dieses Features kann doch nicht zu viel verlangt sein, oder?

Free-2-Play-Spieler*innen können in Pokémon TCG Pocket täglich zwei Packungen öffnen. Um die 12-stündige Wartezeit bestmöglich zu nutzen, werdet ihr dabei wahrscheinlich sowohl morgens als auch abends je eine Packung öffnen. Wenn ihr aber die App an den aktuell kalten und dunklen Wintertagen am Abend einschaltet, leuchtet euch ein heller Bildschirm entgegen.

Abhilfe müsst ihr euch durch das Abdunkeln eures Handybildschirms selbst schaffen, denn einen Nachtmodus, der bei vielen Apps heute gängig ist, hat Pokémon TCG Pocket nicht.

Pokémon TCG Pocket hat keinen Dark Mode

Was mittlerweile zur Norm vieler Internetseiten und Apps gehört, fehlt schlichtweg einfach bei Pokémon TCG Pocket. Wie die beiden anderen Mobile-Apps Pokémon Go und Pokémon Home starrt euch ein ähnliches, helles Design entgegen, wenn ihr TCG Pocket startet.

Was für manche Personen umständlich und nervig ist, kann andere sogar beeinträchtigen. Während viele Benutzer*innen das abgedämpfte Licht des Dark Modes als angenehmer für die Augen empfinden, bekommen manche Menschen vom blauen Licht der hellen Bildschirme Kopfschmerzen und teilweise sogar Migräne. Deswegen würde eine Implementierung der Option nicht nur für mehr Komfort sorgen, sondern auch die Zugänglichkeit fördern.

Die Community wünscht sich einen Nachtmodus

Wenn wir einen Blick ins Internet und spezifisch Reddit werfen, finden wir einige Beiträge und Kommentare von Personen, die mit der Helligkeit der App unzufrieden sind. So greift etwa Redditor JDLKMR die Thematik humorvoll mit diesem Meme auf:

Ein weiterer Redditor mit dem Usernamen Fumoffuru wird ebenfalls kreativ, ohne aber einen Witz aus der Angelegenheit zu machen. Stattdessen überarbeitet der Designer das Aussehen der App in einigen Screenshots kurzerhand und zeigt, wie ein potenzieller Nachtmodus aussehen könnte:

Die Idee findet zwei Tage nach dem Erstellen des Beitrags Anklang bei knapp 7000 Leuten – zumindest, wenn wir nach den positiven Bewertungen gehen. Auch die Kommentare zeigen sich größtenteils begeistert – oder eben besorgt, weil anderen Pokémon-Apps wie Go oder Home das Feature ebenfalls fehlt.

Pokémon TCG Pocket ist am 30. Oktober 2024 erschienen und bietet neben den aktuell 309 sammelbaren Karten im Free-2-Play-Modell auch diverse Events sowie TCG-Matches, die für eine Menge Beschäftigung sorgen. Weitere Kartensets sollen in Zukunft ebenfalls folgen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Benutzt ihr den Dark Mode oder Nachtmodus, wenn ihr die Möglichkeit habt?