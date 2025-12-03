Fieser Scam: Pokémon TCG-Fan verkauft Karte auf eBay, Käufer verlangt Rückzahlung und schickt eine gefälschte Karte zurück

Verkaufsplattformen wie eBay sind super, um alte oder nicht mehr benötigte Dinge schnell und einfach zu Geld zu machen. Beim Online-Handel muss man aber aufpassen, da es auch viele Betrüger*innen gibt. Einem Pokémon-Karten-Fan ist kürzlich ein besonders dreister Scam passiert.
Karte wird einfach kopiert und zurückgeschickt
Die Geschichte stammt vom Reddit-User "Interesting-Buy-7433", der sie vor wenigen Tagen im PokémonTCG-Subreddit gepostet hat. Er erzählt von einem richtig fiesen Betrugsversuch, der ihm auf eBay untergekommen ist.
Laut seinen Schilderungen habe er eine seltene "Special Illustration Rare"-Karte verkauft, die er kurz zuvor aus einem Pack gezogen hat. Die Karte war in einwandfreiem Zustand, als er sie losschickte. Direkt nach der Eingangsbestätigung kam allerdings eine Anfrage auf Erstattung.
Die Anfrage lehnte er ab, immerhin war die Karte ja in gutem Zustand. Stattdessen nahm er eine Rücksendung an. Kurze Zeit später kam das Paket bei ihm an. Statt der Karte befand sich darin allerdings nur eine einfache Kopie davon – mit weißer Rückseite.
Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier ansehen:
Link zum Reddit-Inhalt
In den Kommentaren ist die Empörung groß. Einige User erzählen von ganz ähnlichen Erlebnissen, andere finden den "Betrüger" sogar auf Reddit und markieren ihn. Damit sorgen sie allerdings auch dafür, dass die Situation geklärt werden kann.
Das steckt wohl dahinter: Wie der betroffene User in mehreren Kommentaren erklärt, hat sein Sohn die Karten über seinen eBay-Account gekauft und dann den Scam abgezogen. Wie alt der Sohn ist, wird allerdings nicht erklärt.
Wie es scheint, hat der User den Betrogenen allerdings kontaktiert, die Situation erklärt und es konnte eine für beide Seiten passende Lösung gefunden werden. Dem Sohn wurden offenbar die Zugänge zu den Online-Accounts gesperrt.
Ob es sich nun um die tatsächliche Erklärung für das Vorgehen handelt oder nur um jemanden, der nach einer Ausrede sucht, nachdem er ziemlich öffentlich angegangen wurde, ist unklar. Sicher ist aber, dass man gut überlegen sollte, was man online kauft und verkauft – und sich entsprechend abzusichern.
Was haltet ihr davon? Ist euch auch schonmal ein Betrugsversuch untergekommen?
