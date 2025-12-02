Pokémon-Legenden Z-A: Mewtu ist ab sofort für alle verfügbar - So schnappt ihr euch das legendäre Psycho-Pokémon

Für Pokémon-Legenden Z-A wurde gerade Mewtu als Neuzugang bestätigt. Das legendäre Pokémon ist ab heute für alle verfügbar und mischt natürlich auch in seiner Mega-Evolution ordentlich mit. Den DLC braucht ihr dafür nicht.
So schaltet ihr Mewtu in Pokémon-Legenden Z-A frei
Ihr müsst eine Extra-Nebenmission abschließen, um Zugriff auf Mewtu zu erhalten. Vorher erhaltet ihr zudem die beiden Mega-Steine Mewtunit X und Mewtunit Y als Geheimgeschenk. Ihr kennt die Items bereits aus Pokémon X und Y, in denen sie eingeführt wurden. Im Bistro Flordelis könnt ihr danach die Mewtu-Mission starten (via Pokemon.com).
Je nachdem welchen Mega-Stein ihr verwendet, entwickelt sich Mewtu entweder in Mega-Mewtu X oder Mega-Mewtu Y.
Voraussetzung: Ihr müsst die Hauptgeschichte von Legenden Z-A beendet haben. Falls ihr noch nicht mit der Story durchseid, solltet ihr entsprechend Zeit einplanen.
Brauche ich den DLC? Nein, es nicht notwendig die kostenpflichtige Erweiterung Pokémon-Legenden: Z-A Mega-Dimension gekauft zu haben. Damit sollten alle Fans Zugriff auf die neue Nebenmission und Mewtu erhalten können.
Falls ihr euch auf den DLC freut, gibt es aber noch mehr Neuigkeiten: Zeitgleich wurde auch die Mega-Evolution "Mega-Lucario Z" mit einem Trailer enthüllt (via YouTube).
Wie schalte ich Geheimgeschenke frei?
Ihr braucht zwingend eine aktive Internetverbindung, um Geheimgeschenke zu empfangen. In diesem Fall ist offenbar kein Code notwendig, um Mewtunit X und Y zu bekommen.
So holt ihr Geheimgeschenke:
- öffnet das Menü (X-Knopf)
- wählt den Reiter Mehrspieler/Online
- navigiert rechts zu Geheimgeschenk
- Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an)
- Per Internet empfangen
- Per Seriencode/Passwort empfangen
- Geheimgeschenke überprüfen
Brauche ich Nintendo Switch Online? Nein, für Geheimgeschenke kommt ihr zum Glück ohne den kostenpflichtigen Service aus.
Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Mewtu in Pokémon-Legenden: Z-A?
