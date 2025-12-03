Lebenslanger LEGO-Sammler hinterlässt seinen Kindern ein komplettes Haus (!) voller Sets und Minifiguren – ein Fan steigt ins Flugzeug und kauft für 165.000 $ alles auf einmal

Diese Sammlung lässt uns vor Neid erblühen.

Wenn sich Menschen ihr ganzes Leben einem einzigen Hobby verschreiben, kommt je nach Leidenschaft einiges zusammen. In diesem Fall hat ein LEGO-Sammler buchstäblich sein gesamtes Haus mit Klemmbausteinen gefüllt. Dieser beeindruckende Schatz hat nun seinen Besitzer gewechselt.

Ein ganzes Haus voller LEGO

Nach dem Tod ihres Vaters möchten seine Tochter Adrienne und ihr Bruder dessen LEGO-Sammlung auflösen. Das machen sie in dem Fall aber nicht über eBay oder einen anderen digitalen Marketplace und der Grund dafür ist simpel – die Sammlung ist einfach zu riesig.

1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Autoplay

Daher wenden sie sich an einen bekannten amerikanischen Reseller, der sich kurz danach ins Flugzeug setzt, die beiden im Haus ihres Vaters besucht und die beeindruckende Sammlung dokumentiert. Die besteht aus unzähligen gefüllten Umzugkartons, LEGO-Tüten und Kunststoffboxen. Quasi in jedem Raum steht das halbe Inventar eines LEGO-Shops – häufig sogar originalverpackt.

Adriennes Vater war allerdings nicht nur ein Sammler, sondern auch ein Baumeister, was die zahlreichen zusammengebauten Modelle zeigen, die im Haus verteilt zu sehen sind. Ebenfalls beeindruckend ist die riesengroße Menge an Minifiguren, unter denen sich einige richtig seltene Exemplare befinden.

Das rund 3-minütige Video könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Nachdem der Experte alle Räume, inklusive des Kellers gesichtet und jede Kiste geöffnet hat, einigen sich beide Parteien auf einen Kaufpreis von 165.000 US-Dollar. Obwohl die Sammlung natürlich wesentlich mehr wert ist, sind die Geschwister zufrieden. Immerhin müssen sie sich so um nichts mehr kümmern.

Im Video spricht Adrienne auch sichtlich ergriffen darüber, warum sie und ihr Bruder die Sammlung auflösen und dass es ihnen wichtig sei, dass sie an Leute übergeht, die die Leidenschaft ihres Vaters teilen.

Die Reaktionen unter dem Video fallen unterschiedlich aus. Während nwgalloway auf Instagramm etwa schreibt, dass ihr Vater wohl stolz auf sie wäre, stellen andere den Verkauf an einen Reseller in Frage.

Wir können das in dem Fall aber überaus gut verstehen – immerhin wäre der eigenständige Verkauf ein riesengroßer Kraftakt. Kraft, die beide nach dem Tod ihres Vaters sicher anderweitig gebrauchen können.