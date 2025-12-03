Lebenslanger LEGO-Sammler hinterlässt seinen Kindern ein komplettes Haus (!) voller Sets und Minifiguren – ein Fan steigt ins Flugzeug und kauft für 165.000 $ alles auf einmal

Nach dem Tod ihres Vaters stehen Geschwister vor der Herausforderung, die riesige LEGO-Sammlung ihres Vaters aufzulösen. Wie viel kostet ein ganzes Haus voll LEGO?

Kevin Itzinger
03.12.2025 | 18:45 Uhr

Diese Sammlung lässt uns vor Neid erblühen. Diese Sammlung lässt uns vor Neid erblühen.

Wenn sich Menschen ihr ganzes Leben einem einzigen Hobby verschreiben, kommt je nach Leidenschaft einiges zusammen. In diesem Fall hat ein LEGO-Sammler buchstäblich sein gesamtes Haus mit Klemmbausteinen gefüllt. Dieser beeindruckende Schatz hat nun seinen Besitzer gewechselt.

Ein ganzes Haus voller LEGO

Nach dem Tod ihres Vaters möchten seine Tochter Adrienne und ihr Bruder dessen LEGO-Sammlung auflösen. Das machen sie in dem Fall aber nicht über eBay oder einen anderen digitalen Marketplace und der Grund dafür ist simpel – die Sammlung ist einfach zu riesig.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Daher wenden sie sich an einen bekannten amerikanischen Reseller, der sich kurz danach ins Flugzeug setzt, die beiden im Haus ihres Vaters besucht und die beeindruckende Sammlung dokumentiert. Die besteht aus unzähligen gefüllten Umzugkartons, LEGO-Tüten und Kunststoffboxen. Quasi in jedem Raum steht das halbe Inventar eines LEGO-Shops – häufig sogar originalverpackt.

Adriennes Vater war allerdings nicht nur ein Sammler, sondern auch ein Baumeister, was die zahlreichen zusammengebauten Modelle zeigen, die im Haus verteilt zu sehen sind. Ebenfalls beeindruckend ist die riesengroße Menge an Minifiguren, unter denen sich einige richtig seltene Exemplare befinden.

Das rund 3-minütige Video könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Nachdem der Experte alle Räume, inklusive des Kellers gesichtet und jede Kiste geöffnet hat, einigen sich beide Parteien auf einen Kaufpreis von 165.000 US-Dollar. Obwohl die Sammlung natürlich wesentlich mehr wert ist, sind die Geschwister zufrieden. Immerhin müssen sie sich so um nichts mehr kümmern.

Im Video spricht Adrienne auch sichtlich ergriffen darüber, warum sie und ihr Bruder die Sammlung auflösen und dass es ihnen wichtig sei, dass sie an Leute übergeht, die die Leidenschaft ihres Vaters teilen.

1
Spotify Wrapped 2025 - Der Jahresrückblick ist da! So ruft ihr eure Statistiken auf
von Annika Bavendiek
2
YouTube Recap 2025: Wann kommt der 'Wrapped'-Jahresrückblick bei uns? Datum und Infos im Live-Ticker
von Eleen Reinke

Die Reaktionen unter dem Video fallen unterschiedlich aus. Während nwgalloway auf Instagramm etwa schreibt, dass ihr Vater wohl stolz auf sie wäre, stellen andere den Verkauf an einen Reseller in Frage.

Wir können das in dem Fall aber überaus gut verstehen – immerhin wäre der eigenständige Verkauf ein riesengroßer Kraftakt. Kraft, die beide nach dem Tod ihres Vaters sicher anderweitig gebrauchen können.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Wie melde ich das? Stardew Valley-Fans entdecken Spielewerbung, die dreist bei ConcernedApe klaut

vor 29 Minuten

"Wie melde ich das?" Stardew Valley-Fans entdecken Spielewerbung, die dreist bei ConcernedApe klaut
ARC Raiders-Fan verliert Loot im Wert von 200k auf den letzten Metern und warnt vor fiesem neuen Exploit, der euch auch treffen könnte

vor 59 Minuten

ARC Raiders-Fan verliert Loot im Wert von 200k auf den letzten Metern und warnt vor fiesem neuen Exploit, der euch auch treffen könnte
Zoomania 2: Diese deutschen Sprecher leihen den Charakteren ihre Stimmen

vor einer Stunde

Zoomania 2: Diese deutschen Sprecher leihen den Charakteren ihre Stimmen
Battlefield 6-Spieler wird von Panzer in den Himmel geschleudert - und nutzt den Flug für einen perfekten Helikopter-Abschuss

vor einer Stunde

Battlefield 6-Spieler wird von Panzer in den Himmel geschleudert - und nutzt den Flug für einen perfekten Helikopter-Abschuss
mehr anzeigen